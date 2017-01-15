İzmir'de Hırsızlık İddiası

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı tarihi ve turistik Birgi Mahallesi'ndeki hediyelik eşya ve doğal gıda ürünleri satan 10 iş yerinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla Tire'de gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, polis ve jandarma 6 Ocak'ta Birgi'deki iş yerlerinin kepenklerinin kilitlerini demir makasla keserek bir çok ürünü çalan hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.



Mahalle giriş çıkışlarındaki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma, iş yerlerinden hırsızlık yapan kişilerin kimliklerini belirleyerek adres tespit etti. Hırsızlık yaptıkları iddiasıyla İ.T. (21), Ö.T. (22) ve M.K. (22) Tire'deki evlerinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda demir kesme makası, eldiven, çekiç, tornavida ile hırsızlık yapılan iş yerlerinden alındığı belirlenen çeşitli gıda ürünü ve hediyelik eşya ele geçirildi.



Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ö.T. tutuklandı, İ.T. ve M.K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.