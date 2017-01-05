İzmir'de Hırsızlık İddiası

İzmir'de kent genelinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Çiğli ilçesi 8217 Sokak'ta S.T'ye ait evden hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine olay yerine hareket ett. Polis ekiplerinin geldiğini fark eden şüpheliler balkondan atlayıp kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sonucu hırsızlık yaptığı iddia edilen S.Ç. (22), U.Ç. (21) ve M.K. (22) yakalandı.



Çevrede yapılan aramada, apartman girişinde 1 televizyon ele geçirildi.



Ekipler, yaptığı araştırma sonucu Buca, Karşıyaka ve Karabağlar ilçelerinde değişik tarihlerde 7 ayrı evden hırsızlık olayının şüphelisinin A.A. (17) olduğunu belirledi. A.A'nın Adnan Menderes Havalimanı'na geleceğini tespit eden ekipler, şüpheliyi havalimanında gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden M.K, U.Ç. ve AA tutuklandı, S.Ç. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.