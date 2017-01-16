İzmir'de Hırsızlık

İzmir'in Bergama ilçesinde kiraladıkları otomobille 4 koç çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.



Göçbeyli Mahallesinde yaşayan Ş.Ş, jandarmaya ağılda beslediği 4 koçunun çalındığı ihbarında bulundu. Çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen jandarma ekipileri, bir otomobilin gece geç saatlerde hırsızlık yapılan bölgede dolaştığını tespit etti.



Plaka sorgusunda aracın Bergama'da bir araç kiralama firmasına ait olduğunu belirleyen ekipler, otomobilin S.Ç. (40) ile H.G. (36) tarafından kiralandığını belirledi.



Otomobilin içinde çalınan koçlara ait dışkı ve tüy bulan ekipler, operasyonla zanlıları gözaltına aldı.



İşlemlerin ardından savcılığa sevk edilen S.Ç. ve H.G, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Çalınan koçların ise bulunamadığı öğrenildi.