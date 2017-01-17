İzmir'de Heyelan Nedeniyle Yol Kapandı

İzmir'in Bergama ilçesinde aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen heyelan yolu kapatırken, kayaların düştüğü sırasında yoldan geçen bir aracın olmaması facianın önüne geçti.



Bergama ilçesi Kozak mevkiinde, sağanak yağış heyelana neden oldu. Gece yarısı meydana gelen heyelanda büyük kayalar ve topraklar yolu kapattı. Heyelan sırasında yolda araç bulunmaması olası bir faciayı önledi. Kapanan yol nedeniyle Karayolları 2. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler iş makineleriyle seferber oldu. Çalışmalara, İzmir Büyükşehir Belediyesi Bergama Bakırçay Şantiyesi ekipleri de destek oldu. Kara yollarınca çalışmalar sürdürülürken, yol tek şeritli ve kontrollü olarak trafiğe açıldı. - İZMİR