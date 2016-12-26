İzmir'de Hastanın Tomografi Sırasında Kalp Krizi Geçirdiği İddiası

İzmir'de bir hastanın tomografi sırasında beklerken kalp krizi geçirdiği ve bir hafta sonra da yaşamını yitirdiği iddiasıyla ilgili İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliğince soruşturma başlatıldı.



İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği yetkililerinden alınan bilgiye göre, Hasan Günay (41), 11 Aralık'ta karın ağrısı ve idrarını yapamama şikayetiyle Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine başvurdu.



Doktor kontrolü ve tetkiklerinin ardından idrar yolu enfeksiyonu teşhisiyle eve gönderilen Günay, ertesi gün aynı hastaneye tekrar başvurdu. Hasan Günay, teşhisin değişmemesi üzerine Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gitti, ardından tetkiklerini yaptırmak üzere Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine döndü.



Bağırsak perforasyonu (delinmesi) olduğu tespit edilen Günay, tomografi çektirmek için sırada beklerken fenalaşınca acil olarak ameliyata alındı.



Yetkililer, Hasan Günay'ın sırada beklerken kalp krizi geçirmediğini, kalbinin ameliyat sırasında durduğunu belirterek, hastanın doktorların müdahalesiyle hayata döndüğünü, ancak bir hafta yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybettiğini söyledi.



Hasta yakınlarının şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi.