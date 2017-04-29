İzmir'de 'Güven Huzur 5' Uygulaması Yapıldı

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan 'Güven Huzur 5' kapsamında İzmir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde asayiş uygulaması yapıldı.



Ülke genelinde dün akşam saatlerinde yapılan 'Güven Huzur 5' operasyonuna İzmir'den 669 polis, 20 sahil güvenlik ve 16 Jandarma personeli katıldı. Kentin giriş ve çıkışlarında 8 bin 172 kişiye Genel Bilgi Tarama(GBT) yapan ekipler, aranan 20 kişiyi yakalarken, 12 kişiyi de gözaltına aldı. Öte yandan kentin caddelerinde yapılan kontrollerde 2 bin 384 araçtan 242'si hakkında cezai işlem uygulanırken, 38 araç trafikten men edildi. Umuma açık yerlerdeki mekanlarda uygulama yapan ekipler, 307 mekandan 31'ine 6 bin 806 lira para cezası kesildi. 'Güven Huzur 5' uygulaması kapsamında iki tabanca, iki av tüfeği, 20 fişek, 62 gram uyuşturucu ve 370 paket kaçak sigara ele geçirildi. - İZMİR