İzmir'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 46 Göçmen Yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan göçmenlere yönelik jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda 46 göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçısı 1 kişi de çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Bademli Mahallesi'nde yurt dışına yasa dışı yollarla çıkmaya çalışan şahısların bulunduğu ihbarını alan İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler harekete geçti. Jandarma ekipleri, söz konusu adreste bulunan bir otobüste yaptıkları arama sonrası 4 Suriye, 4 Filistin, 2 Sierra Leone, 1 Gambia, 5 Kamerun, 14 Kongo, 4 Gine, 1 Mali, 1 Sudan, 10 Eritre vatandaşı olmak üzere 46 göçmeni gözaltına aldı. Olay ile ilgili cumhuriyet savcısının talimatı ile yabancı uyruklu şahıslar işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, göçmen kaçakçılığı suçundan aranması bulunan şüpheli A.G. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - İZMİR