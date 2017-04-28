İzmir'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

İzmir'de düzenlenen operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan çoğunluğu Suriyeli 30 göçmen yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Avrupa ülkelerine deniz yoluyla yasa dışı geçişin önlenmesi çalışmaları kapsamında İzmir-Çeşme Otoyolu Balçova girişinde bir otobüsü durdurdu.



Yapılan kontrolde, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 24'ü Suriye, 3'ü Burundi, 2'si Kongo, biri Somali vatandaşı 30 göçmen yakalandı.



Ekipler, yasa dışı geçiş organizasyonuna aracılık ettiği iddiasıyla A.E'yi (30) gözaltına aldı.



Araçtaki aramada 12 can yeleği, 2 can simidi ve bir şişirme pompası ele geçirildi.



Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen A.E, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Yakalanan göçmenler ise Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.