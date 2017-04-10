İzmir'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan Suriye uyruklu 54 kişi yakalandı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı geçişlerin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Çatalazmak mevkisinde arazide saklanan grubu fark etti.



Yunan adalarına geçmek için hazırlık yapan Suriye uyruklu 54 kişi, ekipler tarafından yakalandı.



Sağlık kontrolünden geçirilen kaçakların, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.