İzmir'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

İzmir'in Bayraklı ve Konak ilçesinde düzenlenen operasyonda 51 kaçak göçmen yakalandı.



İzmir İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri yasa dışı göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Bayraklı ve Konak'ta 2 aracı durdurdu.



Araçlardaki kontrolde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarılmak istenen 51 kaçak göçmen tespit edildi.



Olayla ilgili B.T.(38), E.İ.(35), K.Y.(22), S.Ü.(32) ve S.Ü (30) gözaltına alındı.



Araçlarda 21 can yeleği ele geçirildi.



Şüphelilerden S.Ü savcılık tarafından serbest bırakılırken, K.Y, E.İ, K.Y, S.Ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.