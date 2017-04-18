İzmir'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonları

İzmir'in Çeşme ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 78 yabancı uyruklu yakalandı, organizatör oldukları iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı geçişlerin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Alman tatil köyü mevkisinde şüpheli 7 aracı durdurdu.



Araçlardaki kontrollerde yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitme hazırlığı yapan 32 Suriyeli göçmen yakalandı.



Kaçak geçişe aracılık yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.



15 Nisan'da ihbar üzerine Ildır Mahallesi Kiraz Burnu mevkisinde yapılan aramada ise arazide yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 43 Suriye, 3 Kongo uyrukluyu göçmen yakaladı.



Ekipler, organizatör olduğu iddiasıyla kaçmaya çalışan 2 şüpheliyi kovalamaca sonucu gözaltına aldı.



Yabancı uyrukluların işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.