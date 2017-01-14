İzmir'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonları

İzmir'de düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 90 yabancı uyruklu yakalandı, organizatör oldukları iddiasıyla 2'si Suriyeli 5 zanlı tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışanlara yönelik Bornova, Çeşme ve İzmir-Çeşme Otoyolu girişinde 3 operasyon düzenledi.



Operasyonlarda 69 Suriye, 8 Afganistan, 9 Fas, 2 Bangladeş ve 2 Dominik Cumhuriyeti vatandaşı yakalandı. Ekiplerin yaptığı aramalarda, bir lastik bot, 33 can yeleği, 7 şambrel ve 3 pompa ele geçirildi.



Yabancı uyrukluları para karşılığı yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları öne sürülen 2'si Suriyeli 5 zanlı gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 5 zanlı, "örgütlü olarak göçmen kaçakçılığına aracılık etmek" suçlamasıyla tutuklandı.



İşlemlerinin ardından 90 yabanı uyruklu, Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.