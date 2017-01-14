İzmir'de düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 90 yabancı uyruklu yakalandı, organizatör oldukları iddiasıyla 2'si Suriyeli 5 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışanlara yönelik Bornova, Çeşme ve İzmir-Çeşme Otoyolu girişinde 3 operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 69 Suriye, 8 Afganistan, 9 Fas, 2 Bangladeş ve 2 Dominik Cumhuriyeti vatandaşı yakalandı. Ekiplerin yaptığı aramalarda, bir lastik bot, 33 can yeleği, 7 şambrel ve 3 pompa ele geçirildi.
Yabancı uyrukluları para karşılığı yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları öne sürülen 2'si Suriyeli 5 zanlı gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 5 zanlı, "örgütlü olarak göçmen kaçakçılığına aracılık etmek" suçlamasıyla tutuklandı.
İşlemlerinin ardından 90 yabanı uyruklu, Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.
İzmir'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonları
İzmir'de düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 90 yabancı uyruklu yakalandı, organizatör oldukları iddiasıyla 2'si Suriyeli 5 zanlı tutuklandı.
İzmir'de düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 90 yabancı uyruklu yakalandı, organizatör oldukları iddiasıyla 2'si Suriyeli 5 zanlı tutuklandı.