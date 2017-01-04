İzmir'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonları

İzmir'de, yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 113 yabancı uyruklu yakalandı.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin, illegal yollarla yurt dışına kaçmaya çalışanlarla mücadelesini sürdürdüğü belirtildi.



Yasa dışı geçiş güzergahı olarak genellikle deniz yolunun kullanıldığı bildirilen açıklamada, Yunanistan'ın Sakız, Midilli ve Sisam adalarına geçmeye çalışanların şişme bota bindirildikleri kaydedildi.



Güvenlik güçlerinin, illegal geçişi engellemek amacıyla üst düzey tedbir aldığı vurgulanan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca 1-2 Ocak'ta yapılan çalışmalarda Ege Denizi'nden Yunan adalarına geçmeye çalışan, çoğunluğu Suriyeli olmak üzere 113 yabancı uyruklu yakalandı. Geçişleri organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi ise sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yakalanan yabancı uyruklular, işlemleri için Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi." ifadeleri kullanıldı.