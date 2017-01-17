İzmir'de Gıda Denetimleri

İzmir Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Güldal, İzmir'in en fazla gıda denetimi yapılan ikinci kent olduğunu belirterek geçen yıl denetimler sonucu bin 288 olumsuzlukla ilgili idari para cezası uygulandığını ifade etti.



Güldal, kurumunun faaliyetlerine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, 2016 yılının İzmir tarımı açısından güzel geçtiğini, kentte yetiştirilen birçok ürünün değerinde pazarlandığını söyledi.



İzmir'in gıda denetimi konusunda ikinci kent olduğunu işaret eden Güldal, "Geçen yıl 64 bin 592 denetim gerçekleştirdik, bu denetimleri yaparken 2 bin 791 numune aldık ve bin 288 olumsuzlukla ilgili idari para cezası uyguladık. Taklit ve tağşiş üzerine yaptığımız denetimlerde de aldığımız numuneleri laboratuvarlarımızda inceliyoruz, kesin kanaatimiz olan taklit ve tağşiş ürünleri bakanlığımıza iletiyoruz. 2016 yılında İzmir'de toplamda 35 firma ve 76 üründe taklit ve tağşiş tespiti gerçekleştirdik ve kamuoyuna açıkladık. Bu konuda yaptığımız çalışmaları ısrarlı ve kararlı bir şekilde yürütüyoruz." diye konuştu.



Menderes'teki seralar için proje



Güldal, İzmir'in organik tarım konusunda da öncülük yaptığını anımsatarak kentte 3 bin 312 üreticiyle 22 bin hektarlık alanda 132 ürün çeşidinde 106 bin tonluk organik tarım ürünü elde edildiğini aktardı.



2016 yılında su ürünleri ve avcılıkla ilgili 17 bin 690 denetim gerçekleştirdiklerini anlatan Güldal, 208 idari para cezası uygulandığını, olumsuzluk tespit edilen yaklaşık 19 ton su ürünü, 38 takım ağ ve 99 çeşit av malzemesine el konulduğunu söyledi.



Güldal, bu ay içerisinde kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Menderes'deki 750 civarında örtü altı seranın zarar gördüğünü, bu hasarların maddi boyutunun tespiti noktasında çalışmalarının sürdüğünü aktardı.



Söz konusu bölgedeki seraların iyileştirilmesi noktasında proje hazırladıklarını ifade eden Güldal, yapacakları çalışma ile bölgede teknik seraların oluşturulacağını kaydetti.