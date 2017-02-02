Karabağlar ilçesinde taksiciyi gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, taksi sürücüsü O.Ö.'nün (41) otomobiline aldığı 2 kişinin bıçak zoruyla 440 lirasını aldığını bildirmesi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, şüphelilerin aynı gün yapılan asayiş uygulaması denetiminde, Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılan S.Ç. (22) K.T. (28) olduğunu belirledi.
Zanlılar düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
İzmir'de Gasp İddiası
Karabağlar ilçesinde taksiciyi gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Karabağlar ilçesinde taksiciyi gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.