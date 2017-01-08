İzmir'de Fuhuş Operasyonu

İzmir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Buca, Bornova ve Bayraklı ilçelerindeki masaj salonlarında yapılan kontrollerde 4 masaj salonunda fuhuş yapıldığı tespit edildi.



Salonlardaki 4 kadın ile 3 erkek fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek suçlarından adli işlem yapılarak, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.I. (29), M.D (28), M.Ş. (24), M.Ç. (44), D.E. (31), A.Ş. (27) ve G.Ş. (31), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Salonlara da 15 gün ile 90 gün arasında kapama cezası verildi.



Yetkililer, 2016-2017 yılı içerisinde İzmir genelinde ruhsatlı ve ruhsatsız faaliyet gösteren 68 masaj salonunda fuhuş yapıldığının tespit edildiğini, 84 kişi hakkında adli işlem yapıldığını bildirdi.