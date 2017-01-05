İzmir'de Fetö/pdy Soruşturması

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma çerçevesinde düzenlenen operasyonda 3 kişi yakalandı.



Tire Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Tire Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda, aranan A.G. Bergama, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanan İ.D. Aliağa ve Ö.Ö. de Tire'de gözaltına alındı.



"Terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü.