İzmir'de Fetö/pdy Operasyonu

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de Fetö/pdy Operasyonu

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, aralarında meslekten ihraç edilen ve açığa alınanların da bulunduğu 4 zabıt katibine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 4 zanlı gözaltına alındı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen zanlılar emniyete götürüldü.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Terörle Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Başsavcılığı, Başsavcılık, Cumhuriyet, Başsavcı, İzmir, Terör, Şifreli Haberleşme Programı ByLock, Operasyon