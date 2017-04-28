İzmir'de Fetö/pdy Operasyonu

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, aralarında meslekten ihraç edilen ve açığa alınanların da bulunduğu 4 zabıt katibine yönelik operasyon düzenlendi.



Operasyonda, 4 zanlı gözaltına alındı.



Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen zanlılar emniyete götürüldü.