İzmir'de Fetö/pdy Operasyonu

İzmir'in Çeşme ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda aralarında gümrük memurlarının da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.



Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün "mütevelli" olarak anılan yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.



Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, üçü gümrük memuru 18 zanlı yakalandı.



Müteahhit, esnaf ve kamu görevlilerinden oluşan zanlıların, FETÖ/PDY yapılanması içinde yer aldıkları, örgüte finans sağladıkları ve eleman kazandırdıkları iddia edildi.



Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.