İzmir'de Fetö/pdy Operasyonu

İzmir'in Tire ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, meslekten ihraç edilen 3 öğretmen tutuklandı.



Tire Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, meslekten ihraç edilen öğretmenler İ.A, A.B, S.B, O.B. ve K.K'nın örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı tespit edildi.



Gözaltına alınan zanlılardan S.B, O.B ve K.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu kişiler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer iki zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.



Tutuklanan kişilerin, daha önce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındığı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.