İzmir'de Fetö/pdy Operasyonu

Beydağ ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4'ü kadın 10 kişi gözaltına alındı.



Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bu sabah İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 adrese "Turan 1" adıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda 4'ü kadın 10 şüpheli gözaltına alındı.



Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi, dijital verilere el konuldu.



Gözaltına alınan şüphelilerin örgüte eleman kazandırdıkları ve örgütsel faaliyet yürüttükleri iddia edildi.