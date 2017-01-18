İzmir'de Fetö/pdy Operasyonu

İzmir'in Tire ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, meslekten ihraç edilen 5 öğretmen gözaltına alındı.



Tire Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, meslekten ihraç edilen İ.A, A.B, S.B, O.B. ve K.K'nin ByLock kullandığı tespit edilmesi üzerine gözaltına alındı.



Zanlılardan S.B, O.B, ve K.K'nin daha önce FETÖ/PDY kapsamında gözaltına alındığı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.