İzmir'de Fetö/pdy Operasyonu

İzmir'in Tire ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, meslekten ihraç edilen 5 öğretmen gözaltına alındı.

İzmir'de Fetö/pdy Operasyonu

İzmir'in Tire ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, meslekten ihraç edilen 5 öğretmen gözaltına alındı.

Tire Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, meslekten ihraç edilen İ.A, A.B, S.B, O.B. ve K.K'nin ByLock kullandığı tespit edilmesi üzerine gözaltına alındı.

Zanlılardan S.B, O.B, ve K.K'nin daha önce FETÖ/PDY kapsamında gözaltına alındığı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Milli Eğitim, Başsavcılığı, Başsavcılık, Cumhuriyet, Başsavcı, Öğretmen, Terör, Atama, İzmir, Tire
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads