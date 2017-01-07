İzmir'de Fetö/pdy Operasyonu

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Kınık Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Kınık İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.



Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.



Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen A.G.E. tutuklanırken, E.T ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Tutuklanan A.G.E'nin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı ve KHK ile öğretmenlikten ihraç edildiği öğrenildi.