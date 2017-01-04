İzmir'de Fetö/pdy Operasyonu

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 6 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmaya ilişkin, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, OHAL kapsamında KHK ile kapatılan Ayrancılar Eğitim Sevenler Derneğine (AYESDER) operasyon düzenledi.



Torbalı ve Selçuk ilçelerindeki eş zamanlı operasyonda dernek çalışmaları adı altında örgütün kadın yapılanması adına faaliyette bulundukları iddiasıyla Ö.T (28), T.T (54), A.Y (36), H.Y (48), E.D (29) ve A.Y (30) gözaltına alındı.



Zanlıların adreslerindeki aramalarda, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 tablet bilgisayar, 7 cep telefonu, 7 sim kartı, 1 flash bellek, 2 hafıza kartı, 3 harici bellek, 29 CD, yasaklanmış çok sayıda kitap ve dergi ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheliler, ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.



Hakkında gözaltı kararı bulunan bir kişinin ise arandığı bildirildi.