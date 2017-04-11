İzmir'de Fetö/pdy Operasyonları

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlar kapsamında gözaltına alınan Ankara'da görevli subay ile örgütün Antalya'daki hakim ve savcılardan sorumlu "mesul abisi" olduğu ileri sürülen kişi tutuklandı.



İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Ankara'da görevli subay O.A'yı gözaltına aldı.



İzmir'e getirilen ve örgüte üye olduğu iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY içinde faaliyet gösteren ve örgüt hiyerarşisinde Antalya'daki hakim ve savcılardan sorumlu "mesul abi" olduğu ileri sürülen H.Ş'nin Ödemiş ilçesinde olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.



Hakkında yakalama kararı bulunan firari zanlının Kayaköy Mahallesi'nde bir çiftlik evinde saklandığı bilgisine ulaşan ekipler, düzenledikleri operasyonla H.Ş'yi gözaltına aldı.



Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "silahlı terör örgütü üyesi ve yöneticisi olmak" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.