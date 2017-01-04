İzmir'de Fetö Operasyonu: 6 Gözaltı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda FETÖ silahlı terör örgütü ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 şüpheli gözaltına alındı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığıyla koordineli olarak İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Torbalı-Ayrancılar Jandarma Karakol Komutanlığınca dün yapılan operasyonda; Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde FETÖ silahlı terör örgütü ile ilişkisi olduğu tespit edilen şahısların ikamet adreslerinde eş zamanlı baskın yapıldı. Şüpheli şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tablet, 7 adet cep telefonu, 7 sim kart, 1 adet flaş bellek, 2 adet hafıza kartı, 3 adet hard disk, 29 adet CD, 15 adet kitap/dergi ele geçirildi.



FETÖ silahlı terör örgütü ile bağlantılı olduğu değerlendirilen Ayrancılar Eğitim Sevenler Derneği (AYESDER) soruşturması kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı. - İZMİR