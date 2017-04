İzmir'de Fetö'nün Sözde "Karşıyaka Eyaleti" Davası

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde "Karşıyaka eyaleti"ne yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Mehmet Mezher Gülen'in de yer aldığı 14 sanığın tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.



İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, örgütün "okullar ve dershaneler Türkiye sorumlusu" olduğu iddia edilen Mehmet Mezher Gülen ile 13 tutuklu sanık ve avukatları katıldı.



Sanık avukatlarından Tuğrul Çetin, müvekkillerinin tutukluluk halinin devamına itiraz etti, mahkeme heyeti ve başkanının reddini istedi.



Mahkeme Başkanı Erkan Özkaya, itiraz ve red talebinin İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildiğini, mahkemenin itirazı reddettiğini ancak mahkeme heyeti ve ilaveten başkanının reddi yönünde bir karar vermediğini belirtti. Özkaya, kendilerinin bu aşamada ancak acil konularla ilgili karar verebileceklerini söyledi.



Özkaya, bu aşamada sanıkların tutukluluk haline ilişkin ifadelerini alacaklarını dile getirerek, sanıklara sırayla söz verdi.



Örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Mehmet Mezher Gülen, yaklaşık 12 aydır tutuklu olduğunu kaydetti. Önceki savunmasını tekrar ettiğini bildiren Gülen, tahliyesini talep etti.



Diğer tutuklu sanıklar da tahliyelerini istedi.



Sanık avukatını darbetti



Sanık avukatlarından Tuğrul Çetin, avukatlar savunma yaparken tuvalete gitmek için duruşma salonundan dışarı çıktığı sırada tanık H.Ç'nin saldırısına uğradı.



Çetin, dudağından yaralanırken, H.Ç. adliye karakoluna götürüldü.



Mahkeme heyetinin komple ve mahkeme başkanının reddine ilişkin talebin değerlendirilmesi için dosyanın 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesi, sanıkların da tutukluluk halinin devamı kararlaştırılarak duruşma ertelendi.



Operasyon ve iddianame



İzmir'de FETÖ/PDY'nin sözde "Karşıyaka eyaleti"ne yönelik soruşturma kapsamında 27 Mayıs 2016'da düzenlenen operasyonda, örgütün "okullar ve dershaneler Türkiye sorumlusu" olduğu iddia edilen ve aynı zamanda Fetullah Gülen'in yeğeni olan Mehmet Mezher Gülen'in de aralarında bulunduğu 32 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 14'ü tutuklanmıştı.



İzmir Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz, tutuklu 14 sanık hakkında hazırladığı iddianamede, yeğen Gülen hakkında "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçlamasıyla 22,5 yıl, diğer sanıklar hakkında da "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası talep etmişti.