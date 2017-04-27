İzmir'de Fetö'nün Darbe Girişimine İlişkin Dava

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında görülen davada, tutuklu sanıklar eski askeri hakimler Erol Körnes ve İhsan Hoş savunma yaptı.



FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu 270 sanıklı davanın İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülmesine Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda devam edildi.



Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kaydedilen duruşmaya bazı sanıklar ve taraf avukatları katıldı.



Tutuklu sanık eski askeri hakim Erol Körnes, 2009'da askeri hakimlik sınavını kazanarak göreve başladığını, rütbeye bakmaksızın delil durumuna göre kimseyi kayırmadan kararlar verdiğini savunarak, 15 Temmuz'da FETÖ mensuplarının gerçekleştirdiği darbe girişimine önceden bilgisi olmadığını iddia etti.



Sözde sıkıyönetim görevlendirme listesinde isminin yer alması nedeniyle hakkında 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 37,5 yıla kadar hapis cezası talep edildiğini belirten Körnes, isminin listeye yazılmasına ilişkin bir müdahalesinin olmadığını ileri sürdü.



Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u telefonuna yüklendiğine ilişkin yapılan tespite dair Kornes, "Programın adını tutukluyken duydum. ByLock'u kullanmadım. Kullandığım GSM operatöründe IP çakışması problemi olabileceğini düşünüyorum." diyerek kendisini savunmaya çalıştı.



Tutuklu sanık eski askeri hakim İhsan Hoş, sözde Yurta Sulh Konseyince hazırlandığı belirtilen sıkıyönetim görevlendirme listesinde adının bulunması nedeniyle tutuklanıp yargılandığını iddia ederek, bu liste dışında aleyhine bir delil olmamasına rağmen yaklaşık 10 aydır tutuklu bulunduğunu kaydetti.



Kendisiyle ilgili itiraflara "iftira" dedi



Tahliye talebinde bulunan Hoş, sanık avukatlarından Çağlar Durmuş'un "İ.Y. isimli örgüt mensubu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifadesinde, örgütün çalışma evlerinde 3-5 ay kaldığını, burada askeri hakimlik sınavını kazandığını, bu evde İzmir'de askeri hakim olarak bildiğim İhsan Hoş'un da kaldığını ve soruların Hoş'a verildiğini söylemiş. Bu ifade doğru mudur?" sorusuna, "İ.Y. ile mesleğe başlamadan önce tanışmıyordum. Staj yaptığım dönemde birisinin aracılığıyla tanıştığım İ.Y. ile bir samimiyetim yoktur. Bu şahıs, kendisini kurtarmak için bana iftira atmış olabilir. Örgüt tarafından bana sınav soruları verilmedi." şeklinde cevap verdi.