İzmir'de Fetö'nün Darbe Girişimine İlişkin Dava

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında görülen davada, Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yapan bazı tutuksuz sanıklar savunma yaptı.



FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu 270 sanıklı davanın İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülmesine Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda devam edildi.



Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kaydedilen duruşmaya bazı sanıklar ve taraf avukatları katıldı.



Tutuksuz sanık eski TCSG 34 Bot Komutanı Üsteğmen S.G, halen Amasya'da TCSG 22 Bot Komutanı olarak görev yaptığını, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece, çağrılması üzerine birliğine gittiğini belirterek, Valiliğin emri ve Sahil Güvenlik Ege Bölge Deniz Komutanlığının izniyle daha önce de güvenliğini sağladığı, Aliağa ilçesindeki TÜPRAŞ'a gittiğini ifade etti.



Terör saldırısı ya da eğitim maksatlı olarak göreve çağrıldığını zannettiğini dile getiren S.G., hücumbotlara tuğgeneral imzalı sözde sıkıyönetim direktifi emrinin geldiğini bunun Genelkurmay Başkanlığından gelmediğini anladığını ve buna uyulmayacağını personeline aktardığını savundu.



S.G. "Bir bot komutanı olarak, paniklememeleri gerektiği konusunda uyardığım personelime bu kanun dışı emre iştirak etmeyeceğimizi, ailelerine haber vererek bu canice darbe girişimi hareketi içerisinde olmayacağımızı ve güvende olduğumuzu söylemeleri konusunda talimat verdim. Bunu yapmaları için de cep telefonlarını kendisine verdim." şeklinde beyan verdi.



Sözde sıkıyönetim direktifinin ardından deniz hudutlarının kapatılmasına yönelik gelen emre de uymayarak anayasal düzenin yanında yer aldığını iddia eden S.G, beraat talebinde bulundu.



"Bu bir darbe girişimidir, buna katılmıyoruz"



Tutuksuz sanık, SAGET 26 Botu Komutanı Astsubay İ.D, çağrılması üzerine göreve gittiğini ifade ederek, ilk etapta birlikte konuşulanlar ile cep telefonundan internet üzerinden okuduğu haberlerden terör tehdidiyle toplanıldığını sandığını ancak sözde sıkıyönetim direktifi emrini görmesinin ardından bunun bir askeri kalkışma olduğunu anladığını dile getirdi.



"Sıkıyönetim direktifi emrinin çıktısını alarak, bazı bölümlerini sesli bir şekilde okuduktan sonra, personele hitaben, 'Bu bir darbe girişimidir, buna katılmıyoruz.' diye seslendim." şeklinde beyanda bulunan İ.D, tutuklu sanık eski Sahil Güvenlik Ege Bölge Deniz Komutanlığı İzmir Grup Komutanı Kurmay Binbaşı Sait Bozyel'in emniyette verdiği yanlış ifadesini sonradan düzeltmesine rağmen gözaltına alındığını ve mağdur edildiğini savundu.



Tutuksuz sanık Üsteğmen R.A, sözde sıkıyönetim direktifi emrini gördüğünde okuma gereği duymadan, bilgisayardan çıktısı bile alma gereği duymadığını anlatarak, emri uygulamadığını savundu.



Tutuksuz sanık Astsubay Ö.Y. tutuklu sanık eski Sahil Güvenlik Ege Bölge Deniz Komutanı Albay Murat Yılmazarslan'ın emriyle deniz hudutlarının kapatılmasına ilişkin mesajı yazmaya başlamadan önce, darbe girişiminden haberi olmadığını ve sözde sıkıyönetim direktifi emrini görmediğini belirterek, alt rütbeli bir askeri personel olarak sıralı komutanlarının emirlerini yerine getirdiğini ifade etti.



Mahkeme heyeti, suçtan zarar görme ihtimalini göz önünde bulundurduğu Sahil Güvenlik Komutanlığının davaya katılma talebini kabul ederek, duruşmaya yarına kadar ara verdi.