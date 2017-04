İzmir'de Fetö'nün Darbe Girişimine İlişkin Dava

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında açılan davada, Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli tutuksuz yargılanan bazı sanıklar savunma yaptı.



FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu 270 sanıklı davanın görülmesine Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda devam edildi.



İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kaydedilen duruşmaya bazı sanıklar ve tarafların avukatları katıldı.



Tutuksuz sanık A.E.R, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel bir televizyon kanalına çıkarak, TSK'daki bazı FETÖ'cü askerlerin darbeye kalkışmasına yönelik açıklaması ve TRT'de darbeciler tarafından okunan korsan bildirinin ardından, darbe girişiminden haberinin olduğunu, Sahil Güvenlik Ege Bölge Deniz Komutanlığında askeri kalkışmaya ilişkin herhangi bir olaya şahitlik etmediğini söyledi.



Olaylar süresince darbe girişimine ilişkin hiçbir evrak ya da mesaj görmediğini iddia eden A.E.R, o gece kanunsuz bir emir almadığını, suçsuz olduğunu ve beraatını istediğini belirtti.



Tutuksuz sanık TCSG 4. Bot Komutanı A.A. da tutuklu sanık eski Sahil Güvenlik Ege Bölge Deniz Komutanı Albay Murat Yılmazarslan'ın çağırması üzerine göreve gittiğini, Güzelbahçe'de bulunan botu personeliyle seyre kaldırarak Bayraklı Limanı'na götürdüğünü ifade ederek, cep telefonundaki haberleri takip ederek olanları anlamaya çalıştığını savundu.



Tutuklu sanık eski Sahil Güvenlik Ege Bölge Deniz Komutanlığı İzmir Grup Komutanı Kurmay Binbaşı Sait Bozyel'in diğer bot komutanlarının da olduğu bölgeye gelerek, "Terör saldırılarıyla ilgili ciddi tehditler var. Her an göreve çıkacak şekilde hazırlıklı olun." şeklinde talimat verdiğini ileri süren A.A, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askeri kalkışmaya ilişkin televizyondaki açıklamasını izledikten sonra ise darbecilere yönelik, "Allah kahretsin, ülkeyi kaosa sürüklüyorlar." sözleriyle tepki gösterdiğini anlattı.



Darbe girişimine hiçbir şekilde destek vermediğini öne süren A.A, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından, emrimdeki personele giderek, ülkede darbe olduğunu, bu darbe içinde yer almayacaklarını ve bunu da ailelerine söylemeleri yönünde talimat verdim. Sözde Yurtta Sulh Konseyince hazırlanan sıkıyönetim direktifi emrini gördükten sonra da yine personele 'Böyle bir mesaj geldi, bununla ilgili hiçbir şey yapmayacağız.' dedim. Ayrıca deniz hudutlarının kapatılması, limanlara tekne giriş çıkışlarını yasaklayan mesajı gördüğümde de bunun usulsüz olduğunu ve buna uyulmayacağını söyledim." ifadelerini kullandı.



Tutuksuz sanıklar Üsteğmen C.D. ile Astsubay L.Ç. de darbe teşebbüsünün yaşandığı gece, çağrılmaları üzerine göreve gittiklerini, komutanlarından kanun dışı bir emir almadıklarını, kimseye bu şekilde emir vermediklerini, suç teşkil edecek bir davranışlarının olmadığını ileri sürerek, beraatlarını istedi.