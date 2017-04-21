İzmir'de Fetö'nün Darbe Girişimine İlişkin Dava

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında görülen davada, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesinde görevliyken açığa alınan tutuksuz sanık üsteğmen Cengiz K. savunma yaptı.



FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu 270 sanıklı davanın görülmesine Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda devam edildi.



İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kaydedilen duruşmaya bazı sanıklar ve taraf avukatları katıldı.



Duruşmada söz alan eski üsteğmen tutuksuz sanık Mustafa Y'nin avukatı, müvekkilinin ifade vereceğini bilmesine rağmen ailevi durumu ve tutuklanmaktan korktuğu için duruşmaya gelmediğini belirtti.



Tutuksuz sanık Cengiz K. ise FETÖ yapılanmasıyla hiçbir irtibatı olmadığını savundu.



Hakkındaki suçlamaları reddeden Cengiz K, aleyhine hiçbir delil bulunmadığını ve iddia makamının hakkında 10 cümleden ibaret soyut bir ifade hazırladığını ileri sürdü.



Tutuksuz sanık Cengiz K, darbe girişimi gününü acil toplanma çağrısı üzerine İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Koçyiğit'in odasına gittiğini söyledi.



Albay Koçyiğit'in o gece yaşanları tutanağa yazılmasını emrettiğini anlatan Cengiz K, "Koçyiğit'in devam eden telefon görüşmelerinin saat 23.40'a kadar olan kısmını ben yazdım." diye konuştu.



Tutuksuz sanık Cengiz K, "ByLock" kullanmadığını, FETÖ yapılanmasına ait yayınları almadığını ve Bank Asya'da hesabının bulunmadığını öne sürdü.



Bu arada Cengiz K. ile Mahkeme Başkanı arasında yaşanan diyalog sırasında tutuklu sanık eski Kurmay Yarbay Bülent Eryılmaz, "Hasan Koçyiğit'i koruyorsunuz" dedi.



Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Eryılmaz'a, "Hasan Koçyiğit hakkında soruşturma aşamasında takipsizlik verilmiştir. Karşıma Genelkurmay Başkanı'nı çıkarsalar yargılarım. Saçma sapan değerlendirmelerini kendine sakla." karşılığını verdi.



Mahkeme heyeti, telefonunda "ByLock" tespit edildiği belirlenen tutuksuz sanık eski üsteğmen Mustafa Y. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkartılmasına karar verdi.



Duruşma 24 Nisan'a ertelendi.