İzmir'de Fetö'nün Darbe Girişimine İlişkin Dava

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin 270 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.



İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince, Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda görülen, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu davanın duruşmasına bazı sanıklar ve taraf avukatları katıldı.



Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kaydedilen duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Uzman Çavuş Hakan Y, Bornova 2. Jandarma Komando Tugay Komutanlığında çalıştığını ancak bir süre önce görevinden uzaklaştırıldığını söyledi.



15 Temmuz'daki darbe teşebbüsünü askeri gazinoda öğrendiğini savunan Hakan Y, yaşının genç olması nedeniyle darbenin iyi mi, kötü mü olduğunu bile bilmediğini öne sürdü.



Asıl görevi olmamasına rağmen o gece tutuklu sanık Bornova 2. Jandarma Komando Tugay Komutanlığında görevli eski Kurmay Yarbay Bülent Eryılmaz'ın şoförlüğünü yaptığını iddia eden Hakan Y, tugaydan çıkmaya çalıştıkları sırada polislerce gözaltına alındıklarını anlattı.



Darbeye destek vermek kastıyla hareket etmediğini savunan Hakan Y, şöyle konuştu:



"Polisler, 'Sana bir şey yapmayacağız, prosedür gereği alıyoruz.' demesine rağmen bu prosedür gereği hala buradayım. O gece ve öncesinde hiçbir zaman silahım olmamasına rağmen darbeci olmakla suçlanıyorum. Nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldıktan sonra görevine devam ettim. O dönem Bornova 2. Jandarma Komando Tugay Komutanı Albay Semih Okyar tarafından, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan ve sonrasında kaçan örgüt mensuplarının yakalanmasını sağlayan ekipte yer aldım. Hiçbir zaman kahraman olmadım ama darbeci de olmadım.



Vatan haini de değilim. Mahkemenin vereceği karar başım gözün üstüne ama beraat edeceğime inanıyorum."



Mahkeme heyeti, duruşmaya yarın devam edilmesini kararlaştırdı.