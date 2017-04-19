İzmir'de Fetö'nün Darbe Girişimine İlişkin Dava

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında görülen davada bazı tutuklu sanıklar, Korgeneral Ata Kalkan'ın derdest edilmesi olayına ilişkin savunma yaptı.



FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu 270 sanıklı davanın görülmesine Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda devam edildi.



İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kaydedilen duruşmaya bazı sanıklar ve taraf avukatları katıldı.



Tutuklu sanık Bornova 2. Jandarma Komando Tugayı Komutanlığında görevli eski teğmen Rıdvan Mencur, savunmasında tutuklu sanık 2. Jandarma Komando Tugayında görevli eski kurmay yarbay Bülent Eryılmaz'ın 15 Temmuz gecesi kendisine saat 22.30'da tugaya askeri elbiselerle gelmesini emrettiğini söyledi.



Tutuklu sanıklardan eski Bornova 2. Jandarma Komando Tugay Komutanlığı 3. Tabur Komutanı Yarbay Faik Baran ve astsubaylar Taner Çakal ve Cihangir Özcan ile askeri araca binerek Gümüldür'deki askeri kampa gittiklerini söyleyen Mencur, buraya varmadan önce Korgeneral Ata Kalkan'ı almaya gittiklerini bilmediğini ileri sürdü.



Korgeneral Kalkan'ı aldıktan sonra Baran'ın Eryılmaz'ı bilgilendirdiğini kaydeden Mencur, ifadesinde şu iddialarda bulundu:



"İzmir'e doğru yola çıktığımızda Korgeneral Kalkan, Baran'a "Bu işte bir yanlışlık var, Albay Semih Okyar'la (O dönem Bornova 2. Jandarma Komando Tugayı Komutanı) görüşün." dedi. Baran da Semih Albay'la görüşmesinin ardından "Bize bir oynandı, kumpasa geldik. Ata Kalkan'ı Karşıyaka İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüyoruz." dedi."



"Sohbet CD'si promosyondu"



Komutanlarının emrini yerine getirdiğini, darbe teşebbüsünün yaşandığı gece kimseye zarar vermediğini iddia eden Mencur, "O gece darbe girişimi olduğunu bilmiyordum, darbeye de destek vermedim. Darbeci olsaydım, Korgeneral Ata Kalkan'ı almaya gittiğimizde tam teçhizatlı giderdim. Oysa, yanımda sadece beylik tabancam vardı." dedi.



Mencur, iddia makamının "Yapılan aramalarda sana ait CD'de örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in sohbetlerinin yer aldığı söyleniyor. Buna ne diyeceksin?" sorusuna, "O CD, daha önce satın aldığım bir kitabın yanında promosyon olarak verildi. Unutulduğunu düşündüğüm CD, aramada ele geçirilmiş." diye cevap verdi.



Sanık Özcan'ın savunması



Tutuklu sanık astsubay Cihangir Özcan ise darbeci olmadığını, darbe kastıyla hareket etmediğini, komutanları olan Eryılmaz ve Baran'ın emirlerini yerine getirmek dışında bir eyleminin olmadığını savunarak iddiaları reddetti.



Özcan, örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullandığına ilişkin iddiaları reddetti.



Tutuklu astsubay Taner Çakar da Korgeneral Kalkan'ın derdest edilmesi olayıyla bağlantısının olmadığını, ona zarar verecek fiziki ya da sözlü davranışının olmadığını iddia etti.



ByLock programını kullanmadığını, programın yüklendiği iddia edilen IMEI numarasının kendisine ait olmadığını ileri süren Çakar, tahliye talebinde bulundu.



"Darbeden haberim yoktu"



Tutuklu sanık Bornova 2. Jandarma Komando Tugay Komutanlığında görevliyken meslekten ihraç edilen üsteğmen Yasin Yılmaz, darbe girişiminden önceden bilgisinin olmadığını, internette okuduğu haberlerden kalkışmanın olduğunu öğrenince şaşırdığını söyleyerek, tugayda olağan dışı bir olayla karşılaşmadığını, kimseye herhangi bir emir vermediğini ileri sürdü.



İfade vermek için gittiği emniyette gözaltına alındığını söyleyen Yılmaz, "Darbeden önce darbe yanlısı kimseyle görüşmedim, toplantı yapmadım. FETÖ'ye yönelik yürütülen başka bir soruşturmada adı geçen ya da yargılanan herhangi bir örgüt mensubuyla görüşmem tespit edilirse mahkemenin vereceği en ağır cezaya razıyım. Suçsuzum, tahliyemi istiyorum." dedi.



Mahkeme heyeti, bugün savunma yapan tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmaya yarına kadar ara verdi.