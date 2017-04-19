İzmir'de Fetö'nün Darbe Girişimine İlişkin Dava

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında görülen davanda, tutuklu sanık eski Bornova 2. Jandarma Komando Tugay Komutanlığı Lojistik Şube Müdürü Yüzbaşı Kadir Silay savunma yaptı.



FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu 270 sanıklı davanın görülmesine Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda devam edildi.



İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kaydedilen duruşmaya bazı sanıklar ve taraf avukatları katıldı.



Tutuklu sanık Silay, iddianamede yer alan, "Darbenin 16 Temmuz 2016 saat 03.00'te yapılacağını bildiği, bu yüzden eve gitmeyerek mesaiye kaldığı, tutuklu sanık 2. Jandarma Komando Tugayında görevli eski Kurmay Yarbay Bülent Eryılmaz'n kendisine vermiş olduğu görevleri darbeye teşebbüs esnasında yerine getirdiği" suçlamalarına ilişkin savunma yaptı.



Darbe teşebbüsünün yaşandığı gün mesaiye kaldığı için tutuklandığını ileri süren Silay, kendisine isnat edilen suçlamaların gerçeklikten uzak ve mesnetsiz olduğunu belirtti.



Saat 21.00 sıralarında kendisini gergin bir ses tonuyla arayan Eryılmaz'ın odasına gittiği anlatan Silay, "Eryılmaz'ın elinde Şırnak'taki Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığının derhal Ankara'ya intikal etmesi talimatı ile Ankara'daki personelin görevinin başında olması yönündeki yazılı 2 emri gördüm. Eryılmaz ile yaklaşık 1,5 saat tugayı ve çevresini denetledik." dedi.



Eryılmaz'ın, tutuklu sanık eski Bornova 2. Jandarma Komando Tugay Komutanlığı 3. Tabur Komutanı Yarbay Faik Baran (Korgeneral Ata Kalkan'ın derdest edilmesine ilişkin suçlanan sanık) ile telefonla görüşmesinin ardından araçla Aliağa ilçesine doğru hareket ettiğini ancak bir süre sonra Tugaya döndüklerini dile getiren Silay, o gece televizyon izlemediğini, darbe girişiminden ise internet haber sitelerinden bilgisi olduğunu söyledi.



Darbe karşıtı vatandaşların Tugaya gelmesi ve kışla önüne iş makinaları konulması nedeniyle kışladan çıkamadığını vurgulayan Silay, bilgi sahibi olarak ifade vermeye gittiği Emniyette gözaltına alınmasının ardından tutuklandığını kaydetti.



Kanunsuz bir emri yerine getirmediğini savunan Silay, "Darbeye destek verecek bir davranışım olmadı, suç teşkil edecek bir eylemde bulunmadım. Herhangi bir örgütle de bağlantım yok." ifadelerini kullandı.



Tutuklu sanık Silay, telefonunda örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" tespit edilmesine ilişkin ise telefonunun herhangi bir program yüklenmesine teknik olarak imkan vermediğini öne sürdü.