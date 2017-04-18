İzmir'de Fetö'nün Darbe Girişimine İlişkin Dava

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında görülen davanın öğleden sonraki oturumunda, tutuklu sanık eski Bornova 2. Jandarma Komando Tugay Komutanlığı 4. Tabur Komutanı Binbaşı Fatih Sarıçay savunma yaptı.



FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu 270 sanıklı davanın görülmesine Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda devam edildi.



İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kaydedilen duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.



Öğleden sonraki duruşmada, savunma yapan tutuklu sanık Sarıçay, 15 Temmuz'da tugayda nöbetçi amir olarak görev yaptığını ancak kendisiyle ilgili ifade veren gizli tanıkların, suçlarını örtbas etmek için kendisini suçladığını iddia etti.



"Şapka" kod adıyla ifade veren tutuklu sanık Albay Hakan Bıyık'ın beyanlarının doğruyu yansıtmadığını, tutarsız olduğunu savunan Sarıçay, Bıyık'ın, hakkındaki gizli tanık ifadelerinde örgütle bağlantısının belirtilmesine rağmen uzun süre gözaltına alınmaması ve 8 Ağustos'ta gözaltına alındıktan sonra da etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemesinin şüpheli olduğunu iddia etti.



Kendisine kumpas kurulduğunu savunan Sarıçay, Bıyık'ın iddia ettiği gibi darbe girişiminden önce tutuklu sanık eski 2. Jandarma Komando Tugayında görevli Kurmay Yarbay Bülent Eryılmaz ile Karşıyaka'da kiralık ev baktığını, ardından bir alışveriş merkezine gittiğini ancak darbe teşebbüsüne ilişkin herhangi bir durumdan bahsetmediklerini savundu.



Sarıçay, şöyle konuştu:



"Hakan Bıyık yönlendirmeyle ifade vermiştir. Bahsettiği toplantıya katılmadım, katılsaydım arkamdan iz bırakmazdım. Mesela orada yaptığım alışverişte kredi kartı kullanmazdım ya da oraya gittiğimi komutanıma söylemezdim. Üstelik hamburger yiyen insanların yanında darbe girişimi toplantısını gerçekleştirmezsiniz. Böyle bir toplantıyı, FETÖ mensupları gibi gizli bir yerde yapardınız."



Sarıçay, iki komutanının kendisi hakkında hazırladığı idari tahkikat raporunun hukuktan uzak olduğunu iddia ederek aleyhine ifade verenler yüzünden tutuklandığını, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi herhangi bir eylemi olmadığını savundu.



"Bu iki kişinin işledikleri suçu örtbas etmek için bana iftira attıklarını düşünüyorum" beyanında bulunan Sarıçay, örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock"un telefonuna 2014'te yüklendiğine ilişkin tespite yönelik ise bu programı cezaevinde duyduğunu, hiç kullanmadığını iddia etti.



Mahkeme heyeti, duruşmaya yarın devam edilmesini kararlaştırdı.