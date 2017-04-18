İzmir'de Fetö'nün Darbe Girişimine İlişkin Dava

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında görülen davanın öğleden sonraki oturumunda, tutuklu sanık eski Bornova 2. Jandarma Komando Tugay Komutanlığı 3. Tabur Komutanı Yarbay Faik Baran savunma yaptı.



FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu 270 sanıklı davanın görülmesine Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda devam edildi.



İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kaydedilen duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.



Tutuklu sanık Baran, iddianamede yer alan "Müşteki Korgeneral Ata Kalkan'ın Gümüldür'deki askeri kampından derdest edilmesi görevinin önceden kendisine verildiği, kendi komutasındaki sanıklarla Gümüldür'e giderek, Kalkan'ın derdest edilmesi olayının uygulayan komutan olduğu, darbenin başarısızlıkla sonuçlandığını ilerleyen saatlerde öğrenmesi üzerine kendisine gelen telefonlar üzerine Korgeneral Kalkan'ı Karşıyaka İlçe Jandarma Komutanlığına bıraktığı, darbeye teşebbüs olayında etkin olarak rol aldığı" suçlamalarına ilişkin savunma gerçekleştirdi.



15 Temmuz darbe teşebbüsünün yaşandığı gün, mazeret izni kullanarak ailesiyle Gümüldür'deki askeri kampta bulunduğunu ifade eden Baran, saat 21.00 sıralarında tutuklu sanık eski 2. Jandarma Komando Tugay Komutanlığında görevli Kurmay Yarbay Bülent Eryılmaz'ın kendisini çağırmasıyla tugaya gittiğini belirtti.



Daha önce terör örgütü PKK mensuplarınca Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığına düzenlediği saldırı nedeniyle teröristlerin yerinin tespit edildiği düşüncesiyle göreve çağrıldığını zannettiğini iddia eden Baran, Eryılmaz'ın saat 23.00 sıralarında heyecanlı bir şekilde, "Genelkurmay Başkanlığında çatışma olmuş. Genelkurmayın emriyle Korgeneral Ata Kalkan can güvenliği nedeniyle Gümüldür'deki askeri kamptan alınacak." emrini verdiğini ancak kalkışmadan bahsetmediğini ileri sürdü.



Hazırlıkların ardından Gümüldür'e doğru yola çıkmadan önce bir subayın, sözde sıkıyönetim direktif emrini kendisine verdiğini, yol boyunca bu emri incelediğini ancak araçtaki tutuklu sanıklar Teğmen Rıdvan Mencur, astsubaylar Taner Çakal ve Cihangir Özcan'a bu emri göstermediğini anlatan Baran, kritik bir göreve gittiklerinden Çakal ve Özcan'ın cep telefonlarını kapattırarak aracın torpido gözünü koydurduğunu söyledi.



Gümüldür'deki askeri kampa vardıkları saat 00.05'te kalkışmadan haberinin olduğunu kaydeden Baran, konutuna gittiği Korgeneral Kalkan'a "Genelkurmay Başkanlığının emriyle buraya geldik. Birileri sıkıyönetim ilan etmiş. Can güvenliğinizi sağlamak için buraya geldik." dedikten sonra Kalkan'ın ilk önce tedirgin olduğunu sonra ise kendisiyle gelmeyi kabul ettiğini iddia etti.



"Koruma refleksiyle generalin koluna girmiş"



Koruma refleksi ve Kalkan'ın alkollü olduğu için koluna girdiğini, derdest etmek amacıyla bunu yapmadığını savunan Baran, kamptan ayrılmasının ardından bilgi verdiği Eryılmaz'ın, Kalkan'ı Şakran'daki cezaevi tabur komutanlığına götürülmesi talimatı aldığını ancak bu planın değişmesinin ardından araçla İzmir'de turladıklarını söyledi.



Televizyon izlemediğinden Ankara ve İstanbul'daki olayları cep telefonundan takip ettiğini anlatan Baran, "Bornova 2. Jandarma Komando Tugayı Komutanı Albay Semih Okyar beni aradı. 'Korgeneral Ata Kalkan'la ilgili emri kim verdi' diye sorması üzerine emrin Eryılmaz tarafından verildiğini söyledim. Bu emirden Semih Albay'ın haberi var zannetmiştim ama meğerse yokmuş. Semih Albay bana Ata Kalkan'ın hasta olması nedeniyle onun hastaneye götürülmesi emrini verdi. Kalkan'ı hastane götürürken İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Koçyiğit'e ulaşmaya çalıştım ancak ulaşamadım. Üç dakika sonra Albay Koçyiğit beni aradı ve nerede olduğunu sorduğu Kalkan'ı Karşıyaka İlçe Jandarma Komutanlığına götürmemi emretti. Kalkan'ı oraya bıraktıktan sonra İzmir Adliyesi'ne giderek teslim oldum. Emrim altındaki Teğmen Rıdvan Mencur ile astsubaylar Taner Çakal ve Cihangir Özcan ben ne dediysem onu yaptılar. O gece pasif görevdeydiler." ifadelerini kullandı.



Darbeci olarak anılmasından büyük rahatsızlık duyduğunu dile getiren Baran, "Bana terörist ya da hain diyenlere, beni kanatlı bir hayvan gibi kafese atanlara hakkımı helal etmiyorum. Bana 'terörist' diyenler kendilerine baksınlar." dedi.



Baran, örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock"un telefonunda tespit edilmesine ilişkin, "Programı bu olaylardan sonra duydum. 'ByLock'u telefonuma yüklemedim de kullanmadım da. İddianamede, 'ByLock' kullandığıma dair bir bilgi yoktu. 'Delil olsun' diye sonradan dosyaya konuldu. Bu listeye bir anlam veremedim. 'ByLock'u kullansaydım yiğitçe söylerdim." beyanında bulundu.