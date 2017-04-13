İzmir'de Fetö'nün Darbe Girişimine İlişkin Dava

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında görülen davanın öğleden önceki oturumunda tutuklu sanık eski 2. Jandarma Komando Tugayında görevli Kurmay Yarbay Bülent Eryılmaz savunma yaptı.



FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu 270 sanıklı davanın görülmesine Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda devam edildi.



İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kaydedilen duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.



Tutuklu sanık Eryılmaz hakkındaki suçlamaları reddederek darbe girişimi günü Tugay Komutanı olarak görev yapan Albay Semih Okyar'ın senelik izinde olmasından dolayı Tugay Komutanlığına vekaleten baktığını belirtti.



Darbe girişimi akşamı saat 21.30'da Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Merkezinden bir albayın kendisini arayarak askeri tesislere yönelik ciddi eylem ikazları olduğunu, emekli generallerin emniyet tedbirlerinin alınması, birliğin emniyet sistemini kontrol etmesini istediğini belirten Eryılmaz, Gümüldür Askeri Kampında olan korgeneral Ata Kalkan'ın güvenliğinin sağlanması için emir verildiğini anlattı.



Eryılmaz, o akşam "saçma sapan" diye nitelendirdiği sözde sıkıyönetim mesajı geldiğini Genelkurmay Başkanından ve Harekat Merkezinde gelmesi gerekirken Personel Başkanlığından ve tuğgeneralden gelmesinin dikkatini çektiğini ifade etti.



Komutanı Semih Okyar'ın arayarak "Ortalık karışmış, ne oluyor?" dediğini söyleyen Eryılmaz, olanları, mesajları anlattığını Okyar'ın da kendisine "Birlik emniyet sistemine bakın, Ata Paşa'nın emniyetini sağlayalım. Ata Paşa'yı Şakran taburuna götürelim" dediğini ileri sürdü.



Eryılmaz, "Okyar, İzmir'de değil. Ata Paşanın güvenliğini sağlamayı birine yaptıracak. Kim yapacak ben yaptım. Arayanlara 'kimse gelmesin' dedim. Nizamiyeye emir verdim. 'Kimseyi almayın' diye." dedi.



Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep'le o akşam konuştuğunu ve Recep'in kendisine "Benimle misin, dışarıda mısın?" diye sorduğunu söyleyen Eryılmaz, kendisinin de "Devletimin yanındayım" yanıtını verdiğini iddia etti.



Eryılmaz, komutanları Semih Okyar ve soruşturma kapsamında "gizli tanık olarak ifade veren eski Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi komutanlığı Kurmay Başkan Vekili Hakan Bıyık'ın "kendisine kurduğu kumpas" yüzünden yargılandığını ileri sürdü.