İzmir'de Fetö'nün Darbe Girişimine İlişkin Dava

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında görülen davanın öğleden önceki oturumunda tutuksuz sanıklar savunma yaptı.



FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu 270 sanıklı davanın görülmesine Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda devam edildi.



İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kaydedilen duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.



Tutuksuz sanık astsubay Hidayet Bayram, darbe girişimi akşamı nöbetçi olan arkadaşının kendisine işi sebebiyle vardiya değişikliği teklif ettiğini belirterek, bu nedenle darbe girişimi akşamı vardiyada olduğunu iddia etti.



Bayram, saat 22.00 gibi Bakım Harekat Merkezinde otururken televizyonda eski Boğaziçi Köprüsü'ndeki olayları gördüğünü ve darbe olabileceğini düşünmediklerini ifade ederek, Başbakan ve Cumhurbaşkanının açıklamalarıyla darbeyi öğrendiklerini anlattı.



Normal rutin görevine devam ettiğini ve darbe girişimine yönelik herhangi bir emir verilmediğini ileri süren Bayram, kendisiyle ilgili tutuklu sanık Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığında örgütün "üs imamı" olarak anılan Zekeriya Kuzu'nun "Kendisinin FETÖ/PDY içerisinde faaliyet yürüttüğünü biliyorum" şeklindeki suçlamasına ilişkin savunma yaptı.



Bayram, "İftira, delili yok. Belki hedef saptırma. Kuzu'yla bir kere üs komutanı Kubilay Selçuk'un oluşturduğu Kaklıç Çevre Güvenlik Nöbetinde karşılaştık. Kendisiyle 1 kere bile oturup çay içmişliğim yok. Telefon görüşmem yok. İftiradan başka bir şey olmadığını düşünüyorum." dedi.



Tutuksuz sanık astsubay Onur Utku ise savunmasında darbe girişiminin yaşandığı gün yıllık izne ayrıldığını ve üsse gelmediğini belirterek, iddianamede yer alan Zekeriya Kuzu ve Ertan Edizler'in kendisi aleyhindeki suçlamaları yanıtladı.



Utku, Zekeriya Kuzu'nun "Kendisinin FETÖ/PDY içerisinde faaliyet yürüttüğünü biliyorum" suçlamasına yönelik, "Kesinlikle kabul etmiyorum. İftiradan ibarettir. 12 gün gözaltında kaldım. Durumum incelendi. Serbest kaldım. Zekeriya Kuzu emniyetteki ifadesinin doğru olmadığını, baskı altında verdiğini söylemiş. Kuzu, 'FETÖ'ye üye olduğunu söylediğim 57 subay ve astsubay iddiası doğru değil. Bu kişilerin 40'dan fazlası zaten serbest bırakıldı' demiştir." şeklinde ifade verdi.



Utku, Ertan Edizler'in "Filo komutanı binbaşı Murat Karakuş ve Zekeriya Kuzu insanları çeşitli sebeplerden suçlamaya ve yaptırım uygulamakla tehdit etmeye başladılar. Zamanla bu gruba kıdemli başçavuş Onur Utku ve İbrahim Değerli de katılmaya başladılar." yönündeki suçlamasına ilişkin ise şu savunmayı yaptı:



"Görevdeki arkadaşlarımı tehdit etmedim, aşağılamadım. Bunu açıklaması lazım. Tehdit eden kişiler neden şikayetçi olmadılar. Edizler'in ifadesini ret ediyorum. Yalan ve iftira olduğu ortadadır. FETÖ'cü olduğum hakkındaki delilleri nelerdir? İspat etmesi gerekir. Ertan Edizler'le yüzleşmek istiyorum. Hangi toplantılara katılmışım, çocuklarımı hangi okullara göndermişim, hangi basın organına üye olmuşum. Bu iftirası yüzünden yargılanıyorum. Bu yalan beyanı şiddetle reddediyorum. Kendisinden şikayetçiyim. Attığı bu iftiralar aramızda süren davalar ve husumetten kaynaklanmaktadır. Bu iftira yüzünden yaklaşık 6 aydır görevimden uzağım."



Tutuksuz sanık astsubay Osman Ayhan, 15 Temmuz günü nöbetçi olduğunu ve nöbet tarihinin 28 Haziran 2016'da kıdem ve sıra çizgisine uygun düzenlendiğini belirterek, darbe girişiminden sonra görevden ihraç edildiğini, daha sonra ise iade edildiğini anlattı.



Hakkındaki suçlamaları reddeden Ayhan, "17 gün önceden belli olan nöbet için oradaydım. 6 kardeşin en büyüğüyüm. Kardeşlerim devletin çeşitli kademelerinde çalışmaktadır. Çocuklarım FETÖ okullarına gitmemiştir. İddianamede Ramazan Elmas'ın talimatlarını yerine getirme suçlaması var. Ramazan Elmas'ın talimatlarını yerine getirmek bir yana o gece kendisini hiç görmedim. Sesini bile duymadım. O gün aldığımız emirler legaldi." şeklinde savunma yaptı.



Mahkeme Başkanının "Hiçbir şeyden şüphelenmedin mi? Ortada bir olay yok. Mesaisi biten pilotlar çağrılıyor. Kimleri çağıracaklarını düşünüyorlar. Filo komutanı Beşir Kanat ve kol komutanı Nihat Kafes için 'Bu işten daha önce haberdarlarmış dedin mi?" sorusuna Ayhan, "Çağrılma olayı normal. Hayırdır niye çağırıyorsun deme şansı yok. Boğaziçi Köprüsü'ndeki haberlerin geçmesi terör tehdidi olabileceğini düşündürdü. Çağrılma televizyondaki haberlerle alakalı diye düşündüm." yanıtını verdi.



"Zekeriya Kuzu üs komutanının ağzıyla konuşurdu"



Tutuksuz sanık kıdemli astsubay Murat Uçar da hakkındaki suçlamaları reddederek aleyhinde ifade veren Zekeriya Kuzu ve Ertan Edizler'in suçlamalarının asılsız olduğunu kaydetti.



Mahkeme Başkanının "Senin telefondan kendi ekibine sıkıyönetim direktifi attığın söyleniyor." ifadesi karşısında Uçar'ın, "Kesinlikle böyle bir paylaşımda bulunmadım" demesi üzerine Mahkeme Başkanı, Uçar'dan telefonunu mahkeme heyetine teslim etmesini istedi.



Mahkeme Başkanının "Zekeriya Kuzu için bir general gibi davranırdı demişsin. Biraz açar mısın?" sorusunu Uçar, "Subaylara bir şey yaptırdım' demek çok hoşuna giderdi. Kendisi 'üs komutanı böyle istedi' derdi. Onun ağzıyla konuşurdu. Üs içi görevlendirmeleri kendisinin yaptığını söylerdi. Üs komutanını kendisi eve götürürdü." şeklinde yanıtladı.



Mahkeme heyeti duruşmayı yarına erteledi.