İzmir'de Fetö'nün Darbe Girişimine İlişkin Dava

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında görülen davanın öğleden sonraki oturumunda sanıklar savunma yaptı.



FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu 270 sanıklı davanın görülmesine Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda devam edildi.





İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kaydedilen duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.



Tutuklu sanık eski yüzbaşı Refik Ayhan darbe girişimi akşamı eski Misafir Askeri Personel Kol Komutanı Hava Pilot Binbaşı Nihat Kafes tarafından aranarak yıllık izinde olmasına rağmen filoya çağrıldığını belirterek, filoya gittiğinde televizyondaki haberleri gördüğünü ve eski Boğaziçi Köprüsünün kapalı olmasının Terörle Mücadele Harekatı kapsamında olabileceğini düşündüğünü söyledi.



Televizyonda Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarını gördüğünü ifade eden Ayhan, "125. Filo Komutanı Yarbay Beşir Kanat'a, 'Kalkışma deniliyor. Bunun için mi çağrıldık' dedim. Kanat bizi toplayarak 'Emir-komuta zincirindeyiz. Kanunsuz bir şey yapmıyoruz.' dedi. Binbaşı Kafes'e 'Kimi neye göre çağırdınız' dedim. 'İzmir'de olan herkesi çağırdık' dedi. Yani çağrılan kişiler özel seçilmedi. İzmir'de kim varsa o çağrıldı. Kafes bana 'Seni helikopter ekibine aldık' dedi." diye konuştu.



Ayhan saatler geçtikçe televizyondaki olayların şiddetlendiğini belirterek, televizyondaki olayları üzüntü ve şaşkınlıkla izlediklerini ve filodaki herkesin durumu sorguladığını ifade etti.



Sanık Ayhan, "Ben komutan Kanat'a 'Beni yanlış anlamayın ama bu bombaları atanlar birilerinden emir alıyor. Ama bu kanunsuz emir. Siz böyle bir emir verirseniz kimse uygulamaz' dedim. Kanunsuz emri uygulamayacağımızı vurgulamak istedim." dedi.



Sabah saatlerinde eski albay Ramazan Elmas'ın tutuklanma görüntülerini gördüğünü, Elmas'ın yerine Veyis Savaş'ın atandığını öğrendiklerini belirten Ayhan, Savaş'ın kendilerine 'Zor bir gece geçirdik. Büyük bir şok yaşıyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerinin içinde şu an 3 grup var. Darbe girişiminde bulunanlar, karşı koyanlar ve bizim gibi bu işin içine çekilmeye çalışanlar. Siz girmediniz Allah'tan. Evinize gidebilirsiniz' dediğini kaydetti.



Ayhan, 19 Temmuz'da filoda arama yapıldığını ve polislere olanları anlattıklarını, polise ifade vermeye gittiğinde ise gözaltına alınıp tutuklandığını anlatarak, şu savunmayı yaptı:



"Ramazan Elmas'ı o akşam korgeneral Hasan Hüseyin Demiraslan'ın kapısında 5 saniye gördüm. Kendisinden hiçbir emir almadım. 5 saniyede emir alamam. Gece boyu Kaklıç'taydım. Çiğli'de ne meydana geldi, haberim yok. Olayları sorguladığım çok açık. Örgüt üyesi darbeci birinin olayları sorgulayacağını zannetmiyorum. Herhangi yanlış bir şey olursa bulaşmayız diyoruz. Filo komutanı Beşir Kanat Korgeneral Demiraslan'ın Eskişehir'e gitmesine destek veriyor. Filo komutanı işin içinde değil diye düşünüyorum. 'Kanunsuz emir verecek misiniz' diye soruyorum. İzmir'de benim gördüğüm bir olay yok. Çiğli'den haberim yok. 264 gündür düşünüyorum. Daha ne yapabilirdim, bulamıyorum."



Ayhan, evinde yapılan aramada çıkan 2 adet 1'i F diğeri L serisi olan 1 dolarlık banknotla ilgili ise "Biriktirme ve saklama huyum var. Beşiktaş formaları, eski maç biletleri, 2003 yılındaki BJK-GS maçının bileti bile var. Bu konuda biraz manyağım. Topluyorum. Para koleksiyonum var. Düğünde alnıma yapıştırıldı 1 dolar." dedi.



Tutuksuz sanık binbaşı Erhan Özdemir darbe girişimi günü Çiğli 2. Ana Jet Üssünde 123.Filo Komutanı olarak görev yaptığını belirterek darbe girişimi akşamı çağrılması üzerine üsse geldiğini ifade etti.



Özdemir iddianamede yer alan Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığının "üs imamı" olarak anılan eski astsubay Zekeriya Kuzu'nun ifadesinde 'Erhan Özdemir, Hava Pilot Kurmay Binbaşıdır, kendisinin FETÖ/PDY içerisinde faaliyet yürüttüğünü biliyorum' şeklinde, kendisi hakkında beyanda bulunmasına ilişkin savunma yaptı.



Erhan Özdemir, "Kuzu'nun bu ifadesi hiçbir delile dayanmamaktadır. Kuzu, eski albay Ramazan Elmas'a benimle ilgili soru sorduğunda Elmas'ın 'İyidir, sıkıntı yok' demesi üzerine böyle bir şey söylemiştir." dedi.



Mahkeme Başkanının, o akşam üste bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başyaveri tutuklu sanık Ali Yazıcı'nın darbe girişimi haberlerine küfretmesine ilişkin, "Ali Yazıcı'nın izleyip küfretmekten başka bir şey yapması gerektiğini düşünmedin mi?' sorusuna Özdemir, "Kendisine talimat verildiği için üsse geldiğini söylüyor. Tavrına tarzına davranışlarına baktım. Darbe karşıtı davranışı vardı. Cumhurbaşkanının arkasını döndüğü kişi." yanıtını verdi.



Mahkeme Başkanının Yazıcı için 'Can havliyle uğraşması, şu uçağı kaldıralım, beni ona kavuşturun' demesi gerekirken sadece küfrediyor' ifadesine ise Özdemir, "Çağrılsaydı giderdi herhalde diye düşünüyorum. Kendisine verilen emri yapıyor diye düşündüm." dedi.



Mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı yarına erteledi.