İzmir'de Fetö'nün Darbe Girişimine İlişkin Dava

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında görülen davada, sanıklar savunma yapmaya devam etti.



İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince, Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklarla taraf avukatları katıldı.



FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık dolduğu 270 kişinin yargılandığı davanın duruşmasında, bazı sanıklar savunma yaptı.



Tutuksuz sanık üsteğmen Mesut Süleli darbe girişiminden sonra görevinden ihraç edildiğini ancak daha sonra görevine iade edildiğini belirterek darbe girişimi akşamı eski Misafir Askeri Personel Kol Komutanı Hava Binbaşı Pilot Nihat Kafes tarafından aranarak acil mesaiye çağrıldığını, üsse gittiğinde televizyonda eski Boğaziçi Köprüsündeki haberleri gördüğünü ifade etti.



Süleli, kendi aralarında neden geldikleri üzerine değerlendirmeler yaptıklarını belirterek, o akşam filolarında bulunan eski Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Hasan Hüseyin Demiraslan'ın telefonda, 'indirin uçakları' yönünde konuşması olduğunu duyunca rahatladığını kaydetti.



Darbe girişiminin ertesi gün tutuklama haberleri geldiğinde 'Biz de mi olayların içine çekildik acaba' diye düşündüklerini ifade eden Süleli ancak o akşam üste herhangi bir hareketlilik olmadığını düşündüklerini dile getirdi.



Tutuksuz sanık üsteğmen Hüseyin Yavuz darbe girişimi akşamı düğünde olduğunu belirterek saat 22.50'de eski üsteğmen Enes Levent tarafından aranarak filoya gelmesinin istendiğini kaydetti.



Üsse 23.40'de girdiğini ve görev için hazır beklediğini ifade eden Yavuz, uçuş yasağından haberi olmadığını ileri sürdü.



Yavuz, görevinden önce ihraç edildiğini daha sonra da iade edildiğini belirterek "Her şeyden bilgisiz sabaha kadar oturduk. Endişemizi itiraz boyutunda iletmemiz mümkün değil. Adı geçen örgütle bağlantım yok. Okullarına dershanelerine gitmedim. Benim görevim çağrılınca gitmek." dedi.



Tutuklu sanık eski yüzbaşı Hakan Barış darbe girişimi akşamı tutuklu sanık eski binbaşı Nihat Kafes tarafından aranıp üsse çağrıldığını belirterek, filoya gittiğinde çağrılan personele uçuş ekiplerinin tebliğ edildiğini ifade etti.



Televizyonda Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarını gördüklerini 'kalkışma' ifadesini duyduktan sonra kendi aralarında sorguladıklarını belirten Barış, şu savunmayı yaptı:



"Televizyondaki haberleri 125. Filo Komutanı Beşir Kanat'a sorduk. Bize, 'Sıralı amirlerimizin emir komutasındayız. Biz de sizin gibi televizyondan görüyoruz. Görev verilmesini bekleyeceğiz.' dedi. Sonra Korgeneral Demiraslan geldi. Binbaşı Fatih Güzeloğlu, Demiraslan'ın 'Oraya geleceğim, bu işi halledeceğim, uçakları indirin' dediğini söyledi. Önlem almaya çalıştığını düşündüm. Televizyondan takip ediyoruz. Bombalama olaylarını gördükten sonra yüzbaşı Refik Ayhan 'Komutanım darbe olduğu söyleniyor. Bizden de uçuş yapanlar var. Biz bu işin neresindeyiz. Yasa dışı bir şey yapmak istemiyoruz' dedi. Filo komutanı bizi toplayarak sıralı amirlerden gelen emirleri bekleyeceğimizi söyledi. Beşir Kanat bana 'Kaklıç'tan Çiğli'ye git. Çiğli'deki ekip söyleyecek nereye gideceğinizi' dedi. Sorduğumuzda detay bilmediğini söyledi. Ayrıntıların belli olmaması rahatsız etti bizi. İsteksizliğimiz gözümüzden anlaşılıyormuş."



Uçak başına gittiğinde ekip olarak uçmama yönünde karar aldıklarını ifade eden Barış, uçuş yollarının kapalı olmasından dolayı zaten uçuş yapma imkanının olmadığını söyledi.



Barış, üsteğmen Mesut Süleli'nin sabah kendilerine eski albay Ramazan Elmas'ın tutuklanma görüntüsünü gösterdiğini ifade etti.



Hakkındaki suçlamaları reddeden Barış, "Abim Hava Kuvvetlerinde görevli. Eşim, ablam Sağlık Bakanlığında çalışıyor. Kuzenim Adalet Bakanlığında. Haklarında hiçbir soruşturma yok. Filodaki arama sırasında polislere olanları anlattım. İfade verebileceğimi söyledim. Kendi filoma olaylardan habersiz şekilde çağrıldım. Örgüt üyesi değilim. 10 yıl şerefimle ülkeme hizmet ettim." diye konuştu.



Savcının 'Ramazan Elmas'ın görüntülerini izledikten sonra Elmas'ın bizi kullandığına emin oldum demişsin. Nasıl o kanıya vardın? sorusuna ise Barış, "O günkü olayları değerlendirdiğimizde 'sıralı amirlerin emri' denildi. Ramazan Elmas da amir. Tutuklanınca öyle düşündüm." yanıtını verdi.



Mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı yarına erteledi.