İzmir'de Fetö'nün Darbe Girişimine İlişkin Dava

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin davanın öğleden sonraki oturumunda tutuklu sanık Fatih Ülker ve tutuksuz sanık İbrahim Değerli savunma yaptı.



FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu davanın görülmesine Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda devam edildi.



İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.



Duruşma, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kaydedildi.



Tutuklu sanık Fatih Ülker, hakkındaki suçlamaları reddederek 15 Temmuz akşamı tutuklu sanık eski hava binbaşı pilot Nihat Kafes'in çağırması üzerine üsse gittiğini, niçin geldiğini sorduğunda kendisine yanıt verilmediğini kaydetti.



Ülker, kendisine 2 helikopterin kalkış yapacağının söylendiğini belirterek helikopterdeki pilotların dış ünitelerle konuşmayacağı ve helikopter arasında da konuşma olmayacağı yönünde uyarıldığını aktardı.



Televizyonda eski Boğaziçi Köprüsündeki haberleri gördüğünü belirten Ülker, televizyondaki haberler ve kendilerine verilen görevlerdeki belirsizlikler yüzünden rahatsız olduklarını üste görevli pilot arkadaşlarıyla görevin ne olduğunu bilmeden uçmayacaklarını yönünde karar aldıklarını ifade etti.



Aralarında bu konunun konuşulduğunun duyulması üzerine tutuklu sanık eski 125. Filo Komutanı Yarbay Mehmet Beşir Kanat'ın yanına gelerek, "Betin benzin atmış, milletin içinde yüzbaşı rütbenle niye herkesi paniğe sevk ediyorsun, niye ortalığı bulandırıyorsun" diyerek hakaret ettiğini dile getiren Ülker, Kanat'ın kendisini uçuş ekibinden çıkardığını kaydetti.



Ülker, evinde yapılan aramada çıkan 1 dolar banknotla ilgili ise şu savunmayı yaptı:



"Evimde yapılan aramada çocuğumun odasında, oyuncakların arasında buruşuk bir şekilde bulunan 1 dolar 2010 yılında Adana'daki arkadaşımın düğün konvoyunda arkadaşım tarafından verildi. Maddi ve manevi bir değeri yoktur. Değeri olsaydı buruşuk bir şekilde olmazdı."



Mahkeme Başkanının "Bu kadar önemsizse 6 yıl nasıl muhafaza ettin" sorusuna ise Ülker, "Arabada bir süre kalmıştı. Yıkamaya verilince içindeki eşyalar bir torbaya konulup bize verildi. Ben atmak istedim, eşim 'ya dursun, arkadaşının düğününde verilmiş' dedi. Çocuğumun oyuncakları arasında varlığını bile unuttum." yanıtını verdi.



Savcının "Senin için önemi olmayan 1 doların 6 yıl önce düğünde verildiğini nasıl hatırladın" sorusuna ise Ülker, "2010'da aldım arabamı. Yol kestiklerinde zarfın içerisinde verildi. Başka kimse vermediği için hatırladım. Arkadaşım 'Benim yüzümden bu hale düşeceğini bilsem hiç vermezdim' demiş." şeklinde yanıtladı.



Savcının "Şapka" kod adıyla ifade veren tutuklu sanık Hakan Bıyık'a 1 dolarla ilgili bildiklerini sorması üzerine Bıyık, "Paraların bereketlenmesi açısından veriliyor. Bana örgüt içerisinde ağabey vermişti. Fetullah Gülen tarafından verildiğini söylemişti." yanıtını verdi.



Tutuksuz sanık eski Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığında astsubay rütbesi ile uçuş teknisyeni olarak görev yapan İbrahim Değerli, darbe girişimi akşamı eski kol komutanı hava binbaşı pilot Nihat Kafes'in kendisini arayarak çağırdığını belirterek, "2 Couger helikopteri hazırla" dediğini ifade etti.



Değerli, "Diyarbakır gibi bir yere mi gidiyoruz' acaba diye düşündüm. Televizyondaki olayları gördük. Fransa'daki olaya benzer bir şey olabileceğini düşündük. Darbeyle alakalı bir görevde bulunmadım. Terörle mücadele harekatında sayısız defa bulundum. Çağrıldığında bilgi verilmezdi." diye konuştu.



Mahkeme Başkanı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı yarına erteledi.