İzmir'de Fetö'nün Darbe Girişimine İlişkin Dava

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin davanın öğleden sonraki oturumunda tutuklu sanık Kaklıç Meydan Komutanlığı eski Misafir Askeri Personel Kol Komutanı hava binbaşı pilot Nihat Kafes savunma yaptı.



FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu, 270 kişinin yargılandığı davaya Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda devam edildi.



İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklarla taraf avukatları katıldı.



Sanık Kafes, 15 Temmuz akşamı izinde olmasına rağmen eski 125. Filo Komutanı tutuklu sanık Beşir Kanat tarafından komutanlığa neden gösterilmeden çağrıldığını belirterek Terörle Mücadele Harekatı (TMH) kapsamında hazırlık yapılacağı ve 2 helikopter 4 uçak hazırlanması yönünde emir aldığını söyledi.



Helikopterin Ege Ordu Komutanlığındaki güvenlik personelinin TMH kapsamında Çiğli'ye nakli için kalktığını ifade eden Kafes, personel olmadığı için helikopterin Çiğli'ye döndüğünü aktardı.



Kafes, televizyonda gördüğü darbe girişimi haberleri üzerine, "Televizyondaki olaylar için TMH kapsamında diye düşünüyoruz. Haberler endişemizi arttırdı. Başbakanın konuşmasını gördüm. 'Ne yapabiliriz' diye sorguluyoruz. İzmir'de bir şey hissetmiyoruz. Bize darbeye dair emir, darbeye ilişkin herhangi bir şey filoda bir kişi bile söylemedi." dedi.



Tutuklu sanık eski Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Hasan Hüseyin Demiraslan'ın komutanlığa geldiğini ve Demiraslan'ın telefon konuşmalarında "Nedir bu saçmalık. Gerekirse indireceğiz o uçakları" dediğini ileri süren Kafes, Demiraslan'ın Eskişehir'e gideceğini söylediğini ifade etti.



Mahkeme başkanı ile diyalog



Hakkındaki suçlamaları reddeden Kafes'e Mahkeme Başkanı, "Televizyonda halk sokakta, halk kendisini siper etmişken siz tecrübeli pilotların bir şekilde dahil olma çabası yok mu? Sıradan vatandaşın yaptıkları ortada, siz sıradan vatandaş değilsiniz. O akşam için alışık olduğum faaliyetler diyorsun" şeklindeki tespitlerine Kafes, "Sıradan vatandaştan farkım komutanlarıma güvenmek. 'Bu adam darbe karşıtıdır' diye düşünüyorsun. Hava kuvvetleri hepimiz aynı ailenin çocuğuyuz." şeklinde konuşunca Mahkeme başkanı "Aynı aile çocuğu diyorsunuz ama darbe gecesi uçuyorlardı." sözleri üzerine Kafes, "Bu o dakikaya kadardı." diye cevap verdi.



Mahkeme başkanı tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı perşembe gününe erteledi.