İzmir'de Fetö'nün Darbe Girişimine İlişkin Dava

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında açılan ve 270 sanığın yargılandığı davada eski Ulaştırma Personel ve Eğitim Komutanı Tümgeneral Mustafa İlter ile eski İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Osman Nadir Saylan, savunma yaptı.



Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki duruşma salonunda, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen oturumda, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.



Kimlik kontrolünün ardından Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEBGİS) ile kayda alınan duruşmada, tutuklu sanık İlter, yaptığı savunmada, askerlik hayatı boyunca Atatürk, vatan, devlet ve millet sevgisiyle görev yaptığını belirterek, fikri yakınlığı olmadığı örgütle bağlantısının olmadığını, gizli tanıkların ifadelerinde geçen, darbe öncesi Ankara'da düzenlenen toplantılara katılmadığını, gözaltına alınmadan önceki 6 ayda da bu kente gitmediğini iddia etti.



Darbe girişiminin yaşandığı gece kimseye talimat vermediğini, darbeci askerlerce gönderilen "Harekat Yıldırım" mesajına riayet etmediğini anlatan İlter, o gece yaşananlara ilişkin olarak, şu ifadeleri kullandı:



"Üst komutanlıkla koordinemi sağlayan Muhabere Hizmet Destek Komutanlığı Kurmay Başkanı'nı arayarak bilgi verdim. Olayın gelişimini anlatarak bana bağlı kışlaların emniyetinin sağlanması amacıyla ilave olarak tedbirler aldığımı ifade ettim, izinde olan Muhabere Hizmet Destek Komutanı Korgeneral Mehmet Daysal'a da ulaşarak konu ile ilgili tekmil verdim. Darbecilerden gelen emrin kanunsuz olduğunu düşündüğümden benzeri kötü niyetli ve hain kişilerin olabileceğini değerlendirerek, kışlanın emniyetini artırmak amacıyla tedbirler aldım. Örgüt üyesi olsaydım nöbetçileri ona göre ayarlardım. Darbeye yönelik bir çalışmam olsaydı cephaneliğin anahtarının olduğu rütbeli personeli göreve çağırırdım."



Sanık İlter, sözde sıkıyönetim listesinde isminin karşısına "devam" yazmasında bilgi, onay ve rızasının olmadığını belirterek, listede isminin olduğunu ilk defa gelen mesajda gördüğünü, gelen emrin ve görevlendirmelerin kim veya kimler tarafından yazıldığına ilişkin de bilgi sahibi olmadığını savundu.



İlter, "Darbeyi planlayanlar, zorunlu olarak kullanabilecekleri tümen ve birliklere FETÖ mensuplarını atamışlar. Çünkü Türkiye'deki 80 tümenden bazıları o gece aktif görevdeydi." diye konuştu.



İddianamede geçen, darbe girişimi öncesi eski Hava Teknik Okulları Komutanı Tümgeneral Ahmet Cural ve eski Gaziemir Hava Sınıf Okulları Komutanı Tuğgeneral Ersal Ölmez'le yediği yemeğin şüpheli olduğuna ilişkin iddialar hakkında da ifade veren İlter, komşu birliğin komutanı Cural'ın yemek teklifinde bulunduğunu, sonradan Ölmez'in de yemeğe katılacağını öğrendiğini, yemeğin gizli olmadığını, garson ile astsubayların sürekli yemek salonuna girip çıktığını, sosyal ve teknik konuların konuşulduğu yemeğin ardından birliğine döndüğünü söyledi.



TSK'nın kendisine, kendisinin de TSK'ya ihtiyacı olduğunu anlatan İlter, "Emeklilik işlemlerini yaptırmadım. Umudumu koruyorum. PKK'yla yıllarca mücadele ettim, çatışmalara girdim. Şimdi onun yerine, başka bir terör örgütüyle ismimin anılmasını şiddetle reddediyorum. İçim rahat, kendime güvenim tam. Benim için yapılan suçlamaları dürüstçe muhakeme yaptığım zaman, vicdanıma kabul ettiremiyorum?." dedi.



Sanık Saylan: "Hücre kapımızda FETÖ yazıyor"



Tutuklu sanık, eski İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Osman Nadir Saylan ise savunmasında emniyet mensuplarının kendisini gözaltına aldıktan sonra rütbelerini söktüğünü, hepsi birbirinden ağır suçlamalarla karşı karşıya olduğunu söyledi.



Örgüt mensubu olduğuna ilişkin iddiaları reddeden Saylan, "Kaldığımız cezaevinde hücre kapımızda FETÖ yazıyor. FETÖ üyesi olduğumu kabul etmiyorum. FETÖ'cü değilim ki ölünceye kadar kimse beni FETÖ'cü olarak niteleyemez." dedi.



15 Temmuz günü alay komutanının devir teslim töreni nedeniyle verilen bir yemek esnasında bir arkadaşının kendisini aradıktan sonra darbe girişimini öğrendiğini, sonrasında gelişmeleri televizyondan takip ettiğini ileri süren sanık Saylan, resmi elbiseleri giydikten sonra birliğine gittiğini aktararak, savunmasını şöyle sürdürdü:



"Genelkurmay Başkanlığından gelen sıkıyönetim direktifini inceledikten sonra kuşkulu buldum, televizyonda olan olayları ve yapılan açıklamaları emir yazısı ile bağdaştıramadım. Ben de aynı kışlada bulunduğumuz ve sıklıkla görüştüğümüz Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanı Memduh Hakbilen'i aradım ama cevap alamadım. Bir daha da aramadım kendisini. Daha sonra Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkan Yardımcısı Hakan Eser'i aradığımda karargahtaki helikopterleri ve yabancı kişileri sordum. Eser de Ege Ordusu Komutanının görevde olduğunu, helikopterdekileri ve karargaha gelenleri geri gönderdiklerini, durumun normal olduğunu söyledi.



Genelkurmaydan gelen mesajın geçersiz ve kanunsuz olduğunu, ciddiye almadığını, inandırıcı bulmadığını, emre uyulmaması gerektiğini herkese emir olarak ilettim. Evrakın gerçekten Genelkurmaydan geldiğini yoksa korsan bir evrak mı olduğunu anlayamadık. Evrak Genelkurmaydan gelseydi bile o emirlere uymayacaktık. Gerekli tedbirleri aldıktan sonra odamda gelişmeleri takip ettik. Daha sonra gecenin ilerleyen saatlerinde bağlı bulunduğum komutanlıktan Korgeneral Metin İyidil beni aradı. Durumumuz hakkında bilgi aldıktan sonra İyidil, 'Devletin ordusuyuz, kimsenin adamı değiliz, gelen emrin dikkate alınacak bir yönü yok, birliği emniyet altında tutun' dedi. Ben de kendisine emri dikkate almadık ancak Ege Ordu Komutanlığı karargahında yabancı şahıslar olduğunu duyduğumuzu ancak herhangi bir sorun olmadığının söylendiğini söyledim. O da bana 'Gerekirse git Ege Ordu Komutanını kurtarırsın' dedi."



"Darbenin başarılı olmamasının en büyük sigortası biziz"



Sanık Saylan, iddianamede geçtiği gibi sıkıyönetim komutanının emrine girmek için çabalamadığını, darbe girişiminin gidişatına göre tavır sergilemediğini de öne sürerek, "Bu kadar general ve amiral darbe yapmak isteseydi sonucunu siz de tahmin edebilirdiniz. Emir verir giderlerdi. Darbenin başarılı olmamasının en büyük sigortası biziz. Sayın Cumhurbaşkanı bunu böyle bilsin." dedi.



Mahkeme heyeti, İlter ve Saylan ile duruşmanın öğleden önceki oturumunda ifadesi alınan eski NATO Kara Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Salih Sevil'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı pazartesiye erteledi.



İddianame



İzmir'de FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan bin 300 sayfalık iddianame, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.



İddianamede, Fetullah Gülen'in "birinci" şüpheli olduğu 267 sanığa "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olma, TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlamaları yöneltilmişti.



Daha sonra hazırlanan ek iddianameyle 3 kişinin daha dosyaya eklenmesiyle sanık sayısı 270'e yükselmişti.



Sanıklar arasında, tamamı Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edilen, "Yurtta Sulh Konseyince Manisa ve İzmir'de sözde "sıkıyönetim komutanı" ilan edilen tutuklu sanıklar Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen, NATO Kara Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Salih Sevil, Bornova 57. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmed Nuri Başol, Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız, Foça Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yaşar Çamur, Hava Teknik Okulları Komutanı Tümgeneral Ahmet Cural, Ulaştırma Personel ve Eğitim Komutanı Tümgeneral Mustafa İlter, İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Osman Nadir Saylan, Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Süleyman Manka, Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veyis Savaş ile Gaziemir Hava Sınıf Okulları Komutanı Tuğgeneral Ersal Ölmez de bulunuyor.