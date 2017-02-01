İzmir'de Fetö'nün Darbe Girişimine İlişkin Dava

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında açılan ve 270 sanığın yargılandığı davada eski Bornova 57. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmed Nuri Başol savunma yaptı.



Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki duruşma salonunda, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen oturumda, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.



Tutuklu sanık Başol, iddianamede kendisine isnat edilen suçlamaları kabul etmediğini, örgütle herhangi bağlantısının olmadığını ileri sürerek, darbe girişimine iştirak etmediğini, devlet yanlısı olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) emir ve komutası içerisinde hareket ettiğini savundu.



Ordu komutanının emriyle hareket ettiğini, emrindeki 2 bin 500 personele yazılı ya da sözlü bir talimatının olmadığını öne süren sanık Başol, "Yurtta sulh konseyi"nce oluşturulan sözde sıkıyönetim talimatlarına uymadığını, sözde sıkıyönetim komutan yardımcısı olarak hareket etmediğini, bu nedenle de İzmir ve Manisa'da sözde sıkıyönetim komutanı ilan edilen sanık Memduh Hakbilen'le görüşmediğini iddia etti.



"Darbe girişimini sosyal medya ve televizyondan öğrendim"



Suçlamaların somut delillere dayanmadığını savunan sanık Başol, şöyle konuştu:



"Darbe teşebbüsünü evde bulunduğum sırada televizyon ve sosyal medyadan öğrendim. Ardından birliğime gittim. Karargaha saat 23.00 sıralarında gittim. Bana hiçbir olumsuzluk olmadığı bilgisi verildi. Bu sırada, sıkıyönetim komutan yardımcısı olduğuma yönelik bir mesaj gelmiş. Emri incelemek için odama gittim. Bu sırada ordu komutanı beni aradı. Bana yerimi sordu. Ardından sıkıyönetim emri için, 'Bu emir geçersizdir. Benim emir ve komutamla hareket edeceksiniz' dedi. Ben de kendisine 'Emirlerinize uyacağım' şeklinde cevap verdim."



Darbe girişiminin ardından nizamiye kapısının önüne belediye otobüsleri ile TOMA'nın geldiğini anlatan sanık Başol, savunmasını şöyle sürdürdü:



"Darbe girişimine ilişkin niyetim olsaydı, nizamiye önüne gelen araçlar engel teşkil etmezdi. Çünkü tek giriş ve çıkışımız yoktu. Alarm çıkış kapılarını da kullanabilirdik. Ayrıca envanterimizde, tank kadar etkili olmasa da top ve obüsler vardı, ayrıca paletli araçlarımız vardı. Yani bir değil 5-6 otobüs ya da TOMA'yı sürükleyebilirdi. Sıkıyönetim adına Kara Kuvvetleri Komutanlığından gelen emirleri dikkate almadım. Emirleri odamda muhafaza ettim."



16 Temmuz sabahı evine tıraş olmaya gittiği sırada, hakkında gözaltı kararı olduğunu öğrendiğinde karargaha dönerek teslim olduğunu kaydeden sanık Başol, "Birlik komutanının birliğine gitmesi, anormal ve sıra dışı bir durum değildir. Birliğime gitmeseydim anormal ve sıra dışı bir durum ortaya çıkacaktı. Sıkıyönetim görevlendirmesi, bilgim ve iradem dışında olmuştur. Devlet yanlısı hareket ettim." dedi.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Memduh Hakbilen ile Başol'un kaçma ihtimalini göz önünde bulundurularak tahliye taleplerinin reddine, ayrıca sanık savunmalarının devam edilmesine karar vererek duruşmaya yarına kadar ara verdi.



İddianame



İzmir'de FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan bin 300 sayfalık iddianame, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.



İddianamede, Fetullah Gülen'in "birinci" şüpheli olduğu 267 sanığa "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olma, TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlamaları yöneltilmişti.



Daha sonra hazırlanan ek iddianameyle 3 kişinin daha dosyaya eklenmesiyle sanık sayısı 270'e yükselmişti.



Sanıklar arasında, tamamı Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edilen, "Yurtta sulh konseyi"nce Manisa ve İzmir'de sözde "sıkıyönetim komutanı" ilan edilen tutuklu sanıklar Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen, NATO Kara Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Salih Sevil, Bornova 57. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmed Nuri Başol, Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız, Foça Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yaşar Çamur, Hava Teknik Okulları Komutanı Tümgeneral Ahmet Cural, Ulaştırma Personel ve Eğitim Komutanı Tümgeneral Mustafa İlter, İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Osman Nadir Saylan, Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Süleyman Manka, Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veyis Savaş ile Gaziemir Hava Sınıf Okulları Komutanı Tuğgeneral Ersal Ölmez de bulunuyor.