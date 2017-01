İzmir'de Fetö'nün Darbe Girişimine İlişkin Dava Başladı

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında açılan ilk davada 270 sanığın yargılanmasına başlandı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato koordinesinde, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan iddianamenin 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesinin ardından 152'si tutuklu 270 sanık, Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki duruşma salonunda hakim karşısına çıktı.



Duruşmanın yapılacağı salonun bulunduğu Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Bölgede komando birlikleri, motorlu jandarma timleri, sivil ekipler ve bomba arama köpekleri de hazır bulundu.



Kampüse girmeden önce 2 kontrol noktasından geçirilenler, kimlik kontrolü ve GBT sorgularının ardından bölgeye alındı.



Jandarmadan "drone"lu tedbir



Kampüs girişine yakın kontrol noktasındaki geniş güvenlik önlemleri kapsamında drone (uzaktan kumandalı hava aracı) da kullanıldı. Havadan görüntü alan çok sayıda drone, otopark üzerinde de uçuruldu.



Kontrol noktasında, araçların durmaması ihtimalini de değerlendiren jandarma, alanda araç lastiklerini patlatmaya yarayan tedbirler de aldı.



Araçlardan indikten sonra duruşma salonuna geçenler, kampüsün giriş kapısında kimlik kontrolü yapıldıktan sonra x-ray cihazların bulunduğu bölüme alındı. Burada da salona girecek kişiler ve eşyaları x-ray cihazlarından geçirildi. Sınırlı sayıda basın mensubunun takip edebildiği duruşmanın yapıldığı salona ses ve görüntü kaydı yapabilen cihazlar alınmadı.



Her tutuklu sanığın bir yakınının alındığı, 654 kişi kapasiteli salonda yer kalması halinde tutuksuz sanıkların yakınları da duruşmayı izleyebileceği belirtildi.



Tamamı TSK'dan ihraç edildi



Örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in "bir numaralı" sanık olarak yer aldığı iddianamede, 152'si tutuklu 270 kişiye "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olma, TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlamaları yöneltiliyor.



Tamamı Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edilen, "Yurtta Sulh Konseyi"nce Manisa ve İzmir'de sözde "sıkıyönetim komutanı" ilan edilen Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen, NATO Kara Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Salih Sevil, Bornova 57. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmed Nuri Başol, Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız, Foça Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yaşar Çamur, Hava Teknik Okulları Komutanı Tümgeneral Ahmet Cural, Ulaştırma Personel ve Eğitim Komutanı Tümgeneral Mustafa İlter, İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Osman Nadir Saylan, Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Süleyman Manka, Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veyis Savaş ile Gaziemir Hava Sınıf Okulları Komutanı Tuğgeneral Ersal Ölmez, davanın sanıkları arasında bulunuyor.



Davada meslekten ihraç edilen bir emniyet mensubu ve iki sivil de tutuklu yargılanıyor.



İddianame



İzmir'de FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan bin 300 sayfalık iddianame, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.



İddianamede, Fetullah Gülen'in "birinci" şüpheli olduğu 267 sanığa "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olma, TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlamaları yöneltilmişti.



Daha sonra hazırlanan ek iddianameyle 3 kişinin daha dosyaya eklenmesiyle sanık sayısı 270'e yükselmişti.