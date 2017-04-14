İzmir'de Fetö'nün 'Babalar Grubu' Davasında Gizli Tanıklar Dinlendi (2)

DURUŞMA ERTELENDİ



İzmir'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüte finans desteği sağladıkları öne sürülen tutuklu işadamlarından Ahmet Küçükbay, Abdullah Kavuk ve Şeref Sipahi ile tutuksuz sanık Metehan Kavuk'un yargılandığı davanın öğleden sonra yapılan bölümünde, sanık avukatları savunma ve tahliye talebinde bulundu. Ara karar verdiklerini açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan işadamları Ahmet Küçükbay, Abdullah Kavuk ve Şeref Sipahi'nin tutukluluk, Metehan Kavuk'un da tutuksuz yargılanmasının devamına karar verip, duruşmayi 22 Ağustos'a erteledi.