İzmir'de Fetö'nün 'Babalar Grubu' Davasında Gizli Tanıklar Dinlendi

İZMİR'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgüte finans desteği sağladıkları öne sürülen tutuklu işadamları Ahmet Küçükbay, Abdullah Kavuk ve Şeref Sipahi ile tutuksuz sanık Metehan Kavuk'un 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandıkları davanın üçüncü gününde, gizli tanıklar dinlendi. Gizli tanık Zaman, "Bunlar Bornova'da 'Babalar Grubu' olarak geçer. Cemaate yüksek miktarda bağış yaparlardı. Gediz Üniversitesi kurulacağı zaman yüksek miktarda bağış yaptılar" dedi.



İzmir 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kaydedilen duruşmada, bugün 4 gizli tanık ifade verdi. Gizli tanık Sızıntı, "Bizzat kendilerini tanımıyorum. Sadece 4 kişiyi isim olarak biliyorum. Hizmet içerisinde bunlar hizmete en büyük maddi destek sağlayan abiler olarak bilinir. Cemaat içerisinde konuşulanları duydum. Uzun zaman cemaat içerisinde yer aldım. Bunların katıldığı toplantıların hiçbirisine katılmadım. Buca ilçesindeki Zafer Öğrenci Yurdu'nda ramazan ayında yapılan bir himmet toplantısında bulunmuştum. Ahmet Küçükbay ve Abdullah Kavuk bu etkinlikte olmayınca birisi sordu. Hizmettekilerin, 'Onlar daha büyük toplantılarda bulunurlar' dediklerini duydum. Mesela cemaatçilerin Orkide Yağları'ndan sürekli yağ aldıklarını duydum. Abdullah Kavuk'un da cemaate yardım eden büyük abilerden olduğunu duydum" dedi.



"KAVUK İLE SİPAHİ BİRLİKTE HAREKET EDERDİ"



Gizli tanık Ateş ise, "Şeref Sipahi ile ticari ilişkimden dolayı bizzat tanışıyorum. Şeref Sipahi bu örgüte 7-8 yıl önce üniversite açılırken arsa tahsisi yapıyordu. Mesela üniversitelerinin arsa tahsisini, para hareketlerini Şeref Sipahi yaptı. Her ortamda rahatça, çekinmeden dile getiriyordu bunu. Korkusuzca Fethullah Gülen'i anlatıyor ve savunuyordu. Abdullah Kavuk ile Şeref Sipahi birlikte hareket ediyorlardı. Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu. Bazı ortamlarda örgüt adına toplanan paraların aklanması lazım. Birilerinin paraları bir yerde toplaması lazım. Bu da Şeref Sipahi aracılığı ile yapılıyordu. Mesela Şeref Sipahi'nin 10-11 kuyumcu dükkanı varken, 2 tanesi kapatıldı. Diğerleri önceden devredildi. Bunu da Şeref Sipahi bana kendisi söyledi. İzmir'de toplanan bütün himmet Şeref Sipahi ve Abdullah Kavuk'a getirildiğini, kendilerine yakın isimlerden duydum. Şeref Sipahi'nin de söz konusu paraları vakıf üzerinden akladığını duydum, ancak şahit olmadım" diye konuştu.



"BORNOVA'DA BABALAR GRUBU OLARAK BİLİNİRLER"



Gizli tanık Zaman da ifadesinde, "Bunlar Bornova'da 'Babalar Grubu' olarak geçer. Cemaate yüksek miktarda bağış yaparlardı. Gediz Üniversitesi kurulacağı zaman yüksek miktarda bağış yaptılar. Bornova eyaletine bağlıydılar. Cemaatin gizli olarak yapılan toplantılarında beraber bulunduk. Herkesin gıpta ile baktığı cemaate, bol paralar verirlerdi. Cemaatin gözde kişileriydi. İzmir'de Abdullah Kavuk ve Ahmet Küçükbay cemaat içinde çok saygındırlar. Bu grubun statüsü bölge statüsündeydi. Bu grup, eyaletlerde toplanan himmet paralarının 10'da 8'ini karşılıyordu. Cemaatin gözdeleriydi. Bu babalar grubu bildiğim kadarı ile 8-10 kişiydi. Hatırladığım Ahmet Küçükbay, Mehmet Timuroğlu, Abdullah Kavuk vardı. Mütevellinin başında Abdullah Kavuk vardı. Şeref Sipahi'yi hatırlamıyorum. Metehan Kavuk farklı bir gruptaydı. Onun da farklı bir grupta mütevelli olduğunu biliyorum. 6 ayda bir mütevelli toplantıları yapılırdı. Herkes birbirinin mütevellisini tanırdı. Abdullah Kavuk eskiden beri cemaatin içerisindeydi. Bayağı büyük paralar bağışlamıştı. Gediz Üniversitesi açılacağı zaman da yüklü miktarda para bağışlamıştı. Ahmet Küçükbay da eski ağbilerdendi. Fethullah Gülen'in ve cemaatin gözdesiydi. Metehan Kavuk'u cemaat içinde ayda bir mütevelli toplantısı yapılırdı, kendisini orada gördüm" dedi.



"GİZLİ ŞEKİLDE YARDIMLARA DEVAM EDİYORDU"



Gizli tanık Yeğen ise şunları söyledi:



"Ahmet Küçükbay'ın hizmet hareketinde olduğunu, 17-25 Aralık'tan sonra ayrıldığını duydum. Ramazan Özçelik katıldığı bir toplantıda Ahmet Küçükbay'ın hizmet hareketine gizli bir şekilde yardımlarına devam ettiğini, tedbir amaçlı 17-25 Aralık'tan sonra cemaatten ayrıldığını belirttiğini söyledi. Kavuklarla ilgili sadece hizmet hareketinde olduklarını duymuştum. Ege Bölgesi imamı Bekir Baz'ın özel mütevelli grubu vardır. Ahmet Küçükbay da bu grupta yer almaktadır."



Mahkeme heyeti duruşmaya öğle arası verdi. Aranın ardından, avukatların ve sanıkların taleplerinin alınıp, değerlendireceği belirtildi.



- İzmir