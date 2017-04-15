Izmir'de Feci Kaza: 1 Ölü

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir otomobilin takla atarak su kanalına uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Çanakkale-İzmir yolunda, Bergama'dan İzmir istikametine giden Celal Şimşek (58) idaresindeki 35 MNL 97 plakalı otomobil, Derebeton Kavşağı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak su kanalına devrildi. Kazada sürücü Celal Şimşek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen 110 itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan Celal Şimşek'in naaşını aracı parçaladıktan sonra çıkarabildi. Yapılan incelemenin ardından sürücünün cesedi otopsi için Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



(Nimet Ergün / İHA)