Izmir'de Eylem Hazırlığındaki 6 Kişiye Gözaltı

1 Mayıs işçi ve Emekçi Bayramı'nda İzmir'de yapılacak miting esnasında eylem hazırlığı içerisinde olan PKK ve MLKP terör örgütü üyelerine polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.



İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğüne bağlı ekipler, 1 Mayıs işçi ve Emekçi Bayramı'nda İzmir'de yapılacak miting esnasında eylem hazırlığı içerisinde olan PKK ve MLKP terör örgütü üyelerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda sabah saatlerinde düzenlenen operasyon kapsamında 6 kişi gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda yasaklanmış örgütsel dokümana el konuldu.



(Halil İbrahim Karabıyık / İHA)