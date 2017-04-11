Başbakan Yıldırım'dan Esnafa Güvence: Bankaların Tepelerindeyiz

Başbakan Binali Yıldırım İzmir'de 'Esnaf Buluşması' programında konuştu. Yıldırım, " KOSGEB kredisiyle 5 milyar lira esnafın kasasına girdi. Hedefimiz 11 milyar lira. Bankalara da bu konuda ayar veriyoruz merak etmeyin. Ayar vermeye de devam edeceğiz. Tepelerindeyiz. onların da yaşaması lazım. Sistemde birlikte yaşamamız lazım" dedi.

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle;

"MERAK ETMEYİN BANKALARA AYAR VERİYORUZ! TEPELERİNDEYİZ!"

"En son Ahilik Esnaf Fonu'nu kurduk. İşsizlik sigortası gibi bir şey. Elinizde bir güvenceniz olması lazım. Prim yatırıyorsunuz, son üç sene priminizi yatırdıysanız oradan para alacaksınız. Bu primin tamamını siz yatırmıyorsunuz. 3 lira ise 2 lirasını siz, 1 lirasını devlet yatırıyorsunuz. Vergisini ödeyenlere indirim geldi. Kredi-faiz oranları ciddi oranda düşürüldü ve sübvanse edildi. En son 250 bin esnaf KOSKEB kredisi aldı. Müracaat eden herkes alıyor; 20 bin lira ile 50 bin lira arası. 1 yıl ödeme yok, 3 yıl sıfır faiz. Bu sıkışık anda büyük bir imkan. Toplam 460 bin müracaat var. Şu ana kadar 250 bin dosya karara bağlandı. 5 milyar TL esnafın kasasına girdi. Hedefimiz 11 milyar TL. Diğerleri de inceleniyor. Bankalara da ayar veriyoruz merak etmeyin. Ayar vermeye devam edeceğiz. Tepelerindeyiz. onların da yaşaması lazım. Sistemde birlikte yaşamamız lazım."

"BİZDE ZOR OLAN HEMEN YAPILIR İMKANSIZ ZAMAN ALIR"

"Elde ne imkan varsa vatandaşımızın, esnafımızın ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bu paralar sizin paralarınız. Siz topluyorsunuz veriyorsunzu. Lazım olunca gayet tabii verilecek. El eli yıkar, el de döner yüzü yıkar. Bunu yapmamız lazım. Her türlü talebiniz memleketin imkan ve şartları dahilinde değerlendiriliyor, yapılması gerekenler yapılıyor. Bir kısmı hemen yapılır, bir kısmı zaman alır. Bizde zor olan hemen yapılır, imkansız zaman alır. Bu Pazar günkü muhteşem İzmir mitingi için hakikaten mensubu, hemşehrisi, milletvekili olduğum İzmir kendine yakışına yaptı. Evet oyu verirseniz sizi denize dökerim diyenlere en güzel cevabı verdiniz."

"İZMİRLİ'NİN KAZANDIĞINA KİMSE GELİP ORTAK OLAMAZ"

"200 bin İzmirliyi denizle buluşturdunuz. İzmir hakikaten müthiş bir coşkuyla, müthiş bir heyecanla Pazar günü Gündoğdu'daydı. Bunun için size çok teşekkür ediyorum. Bu organizasyonda emeği geçen başta İl Başkanımız olmak üzere, milletvekillerimiz ve bütün teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Kentsel dönüşümün en büyüğüne Karabağlar'da başladık. 10 bin konutluk bir dönüşüm bu. Kentsel dönüşümü ya belediyeler ya da Çevre Şehircilik Bakanlığı yapıyor. Kimsenin milleti soymasına izin vermem. İzmirliyi soydurmam. İzmirli alın teriyle çabalayarak kazanıyor. Kazandığına gelip kimse ortak olamaz. Herşeyin ölçüsü var. İsraflarınızı, kaçaklarınızı milletin sırtına vuramazsanız. Bunların hepsine bakacağız, hiç merak etmeyin."